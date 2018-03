Gli Eventi nel centro storico e  nei quartieri di Vicenza: la guida per il weekend fino al  22 marzo

Concerti, spettacoli teatrali e conferenze nei quartieri a cura dell’assessorato alla partecipazione fino al 22 marzo

Eventi in centro storico

Sabato 17 marzo, alle 16.30, da Silene, in stradella del Garofolino 7/9, La Bottega delle Fiabe con “Il fuso, la spola e l'ago”, spettacolo di burattini a cura del Teatrino Dognifiaba, per bambini dai 3 ai 9 anni. A seguire merenda biologica. A cura di Silene Bottega & Cucina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Prenotazione obbligatoria, costo euro 3. Info: tel e fax: 0444 547012, www.silenebio.com

Sabato 17 marzo, alle 21, nella Basilica di Monte Berico, IV Concerto “Agnus Dei In Tempore Paschali” con la Schola Poliphonica Santuario di Monte Berico, dirige Silvia Fabbian. A cura di Schola Poliphonica Santuario di Monte Berico, Paschalia Veneto e Comunità dei Servi di Maria in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: circoscrizione2@comune.vicenza .it

Mercoledì 21 marzo, dalle 20.15 alle 21.15, all’Oratorio Proti, in contra’ dei Proti 3, conversazione in lingua inglese di qualsiasi livello. Tutor e coordinamento di Micol Toffanello. A cura di Fidapa BPW Italy sezione di Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Incontro aperto a soci e simpatizzanti

Info: Facebook fidapavicenza, fidapavicenza@gmail.com

Giovedì 22 marzo, alle 16, alle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, contra’ Santa Corona 25, “Nella rete di Elena: sentieri di seduzione”, a cura di Valentina Traverso e di Daniela Caracciolo. A cura della Società Dante Alighieri in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 964262

Eventi nei quartieri

Venerdì16 marzo, alle 21, centro di aggregazione di via Colombo 11, “Alaska il Grande Nord”, con Paolo Rosina, autore delle immagini. Serate culturali del GAV. A cura del G.A.V. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: www.gruppoalpinisticovicentino .com, gavvicenza@gmail.com

Sabato 17 marzo, alle 21, al Teatrino di Bertesina, via San Cristoforo, “Così è (se vi pare)”, di Luigi Pirandello, regia di Marco Cantieri, con la Compagnia Teatrale Armathan (Verona).

A cura della Parrocchia di Bertesina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso adulti 8 euro, fino a 14 anni 6 euro.

Info e prenotazioni: Italo Zuccon 0444 511645, 347 6416986

Domenica 18 marzo, alle 16, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, “Cenerentola”, lettura espressiva. A cura dell’associazione Ensemble Teatro Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso offerta libera

Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Sinico Irma 335 5439976, info@ensemblevicenza.com

Lunedì 19 marzo, dalle 15.30 alle 17.30, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “Le api: organizzazione di una comunità produttiva”, relatrice Paola Michelon. L’appuntamento fa parte dei corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della Scuola del Lunedì ''Don Carlo Gastaldello'' in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: circoscrizione7@comune.vicenza .it, tel. 0444 222770.

Martedì 20 marzo, alle 20.30, al Centro Civico 7, in via Vaccari 107, corso base di Alpinismo: tecnica di progressione in parete, relatore Andrea Basso, guida alpina. A cura di Andrea Basso in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 346 7162193, info@andreabasso.it, www.andreabasso.it

Ingresso libero.

Martedì 20 marzo, alle 20.45, alla Locomotiva, Centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2“Viaggio all’Eden. Da Milano a Kathmandu", con Emanuele Giordana, giornalista e scrittore, presidente dell'Associazione Afghana. A cura dell’Associazione Culturale “L’Angolo dell’Avventura” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com , tel.393 9412817

Ingresso gratuito – Referente: Maurizio 339 8907558

Martedì 20 marzo, alle 21, al Cinema Teatro Primavera, in via Ozanam 11, “Hair and Body”, viaggio nel mondo di Gianni Boarina, in occasione del primo anniversario della scomparsa. A cura Associazione Vita Nuova a Santa Bertilla in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: associazione Vita Nuova a Santa Bertilla cell. 342 5362500 info@quartieresantabertilla.it

Mercoledì 21 e martedì 27 marzo, alla Locomotiva, via Rismondo 2, dalle 20.30 alle 23, gioco del burraco con la maestra Valeria Croci. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com ,

Valeria 328 3851863

Giovedì 22 marzo, dalle 17 alle 18.30, al Centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, “Disegnastorie”, laboratori per bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni. A cura de “La Locomotiva” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Referente Katarina, kattylemail@yahoo.it. Ingresso gratuito

Giovedì 22 marzo, alle 18, al Salone Centro Civico Circoscrizione 7, in via Rismondo 2, concerto “Magie delle note”, a cura dell'associazione Docenti Musicisti in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: circoscrizione7@comune.vicenza .it

Giovedì 22 marzo, dalle 20.30 alle 22, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “La digestione”, relatrice Renata Filippi. Nell’ambito delle serate divulgative ad ingresso gratuito sulla salute e benessere del corpo e della mente. A cura dell'Associazione culturale nazionale igienistiche naturali (A.C.N.I.N.) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: sc@acnin.it, oppure tel. 0444 375064, www.acnin.it

Giovedì 22 marzo, alle 21, al Centro Civico 7, in via Rismondo 2, serata di presentazione dei progetti (per i soci). A cura del Fotoclub Il Punto Focale in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.ilpuntofocale.com, Facebook Fotoclub.IlPuntoFocale

Mostre

Prosegue fino a marzo “Scripofilia!!! titoli di stato, obbligazioni e azioni fuori corso”, mostra di titoli ante e post unità d’Italia al centro diurno Proti, in contra’ De’ Proti 3. A cura dell’Unione filatelica vicentina in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Visite accompagnate il mercoledì mattina dalle 10.30 alle 12. Info 0444569900, circolodrgento@gmail.com

Appuntamenti continuativi al Centro Diurno Proti (in centro storico)

Ogni mercoledì dalle 10 alle 11.30 al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica “Dentelli e Tondelli”. Viaggio nel magico mondo del collezionismo. A cura dell'Unione Filatelica e Numismatica Vicentina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione1@comune.vicenza .it.

Dal lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 15 alle 18, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, La grande tombola, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900,circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e venerdì, alle 9.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, corso di Tai Chi a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Iscrizioni presso il centro. Info: 0444 569900,circolodargento@gmail.com.

Ogni mercoledì, alle 15.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, tombola/bingo con video gigante, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900,circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, scuola di burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900,circolodargento@gmail.com.

Ogni mercoledì pomeriggio Sportello Sociale, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, consulenza legale famiglia. A cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900,circolodargento@gmail.com

Appuntamenti continuativi al centro La Locomotiva (Ferrovieri) e in circoscrizione 7

Tutti i giorni, tranne i festivi, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro e letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Info: www.locomotivaferrovieri.it, email locomotivaferrovieri@gmail.com , tel. 393 9412817.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), distribuzione dei libri e scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com .

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, corso base gratuito di Sahaja Yoga al centro civico della circoscrizione 7, via Rismondo 2. A cura dell’associazione di promozione sociale Sahaja Yoha in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione.Info: circoscrizione7@comune.vicenza .it

Ogni giovedì, dalle 17 alle 18.15, a La Locomotiva, in via Rismondo 2, “Sentire il corpo: conoscersi e ri-conoscersi”, laboratori rivolti a preadolescenti sulla conoscenza di sè e la relazione con gli altri attraverso lo yoga e altre pratiche divertenti. A cura dell’Associazione Asvattha Yoga in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com . Info, costi e iscrizioni: Manuela 349 6053395

Ogni venerdì (da febbraio), a La Locomotiva, in via Rismondo 2, lo spazio bimbi sarà dedicato a tutte le mamme con figli (anche neonati) che vogliono trascorrere un po’ di tempo in compagnia, condividendo scoperte e fatiche dell’essere mamma. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Da marzo a maggio corso d’inglese per bambini a La Locomotiva, in via Rismondo 2, a cura dell’associazione genitori ICS in collaborazione con l’assessorato alal partecipazione. Informazioni: Michela 3284748878, www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com

Appuntamenti continuativi al Centro di aggregazione in viale San Lazzaro 112

Tutti i giorni, tranne i festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, gioco delle carte e delle bocce. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444 963068, emailcentro.sf@libero.it.

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112 gioco della tombola. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30 in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org,info@senzafrontiere.org

Ogni mercoledì, dalle 9 alle 11, in viale S. Lazzaro 112, attività ambulatoriale a cura di aps Senza Frontiere in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org,info@senzafrontiere.org

Appuntamenti continuativi al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9

Tutti i pomeriggi, dalle 16, al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Gioco Bimbi, attività ricreative gestite dalle mamme, a cura di A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto. org

Ogni lunedì, martedì, giovedì, dalle 14.30 alle 18, Gioco della tombola al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9 a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto. org

Ogni mercoledì, dalle 9 alle 12 al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9 Servizio di infermeria per il controllo della pressione e della glicemia. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto. org

Ogni giovedì, dalle 9 alle 12, al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Servizio di infermeria per il controllo dell’udito. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto. org

Ogni mercoledì, dalle 14.30 alle 18, Cucito e ricamo al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto. org

Ogni venerdì, dalle 14.30 alle 18 al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Gioco delle Carte – Burraco. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'Assessorato alla Partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto. org

Ogni sabato, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Pomeriggio di ballo. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto. org

Appuntamenti continuativi al Circolo Noi San Giuseppe - Bar Patronato San Giuseppe, Parrocchia San Giuseppe, Via Mercato Nuovo

Al Bar Patronato San Giuseppe, Parrocchia San Giuseppe via Mercato Nuovo, dalle 15 alle 18, Pomeriggi con Noi: ogni lunedì, Cartemania: giochiamo a burraco, scala, poker; ogni martedì, Tombolando: giochiamo a tombola; ogni mercoledì, Canta che ti passa: cantiamo assieme; ogni giovedì, Ad Alta Voce: ascoltiamo letture interpretate; ogni venerdì, Ri-Tombolando: giochiamo a tombola.

A cura di Circolo Noi San Giuseppe in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 963246

Appuntamenti continuativi al Centro Polifunzionale Alinsieme, in via Riviera Berica 254

Ogni martedì, dalle 16 alle 17, al Centro Polifunzionale Alinsieme, in via Riviera Berica 254, corso di psicomotricità per bambini dai 9 ai 24 mesi. A cura di Alinsieme in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Corso a pagamento. Primo incontro di prova a ingresso gratuito con prenotazione. Info: tel. 3455139791, segreteria@alinsiemecoop.org

Ogni mercoledì, dalle 17.30 alle 18.30, al Centro Polifunzionale Alinsieme, in via Riviera Berica 254, Yoga per bambini dai 6 ai 10 anni. A cura di Alinsieme in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Corso a pagamento. Primo incontro di prova a ingresso gratuito con prenotazione. Info: tel. 345 5139791, segreteria@alinsiemecoop.org

Ogni venerdì, dalle 16.30 alle 17.30, al Centro Polifunzionale Alinsieme, in via Riviera Berica 254, corso di psicomotricità per bambini dai 6 agli 8 anni. A cura di Alinsieme in collaborazione con l'Assessorato alla Partecipazione. Corso a pagamento. Info: tel. 345 5139791, segreteria@alinsiemecoop.org

Ogni venerdì, dalle 17.30 alle 18.30, al Centro Polifunzionale Alinsieme, in via Riviera Berica 254, corso di psicomotricità per bambini dai 3 ai 6 anni con mamma o papà. A cura di Alinsieme in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Corso a pagamento. Primo incontro di prova a ingresso gratuito con prenotazione. Info: tel. 345 5139791, segreteria@alinsiemecoop.org

Altri eventi continuativi

Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30, “Balla che ti passa!”, alla scuola media Carta, in via Carta incontri settimanali con la danza folk di livello intermedio a cura di La Farandola e dell’assessorato alla partecipazione. Primo incontro gratuito. Info: 0445855731, www.lafarandola.it, lafarandola@yahoo.it

Ogni mercoledì, dalle 20.45 alle 22.30 al Centro Civico di via Colombo 9, “Delos per la città”: serate di dibattito, informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere e depotenziamento degli stereotipi che creano discriminazione. A cura dell'associazione D.E.L.O.S. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: associazione D.E.L.O.S. cell. 339 8946918 e info@delosvicenza.it.

Dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 19, in viale Istria 39, gioco delle carte e delle bocce. A cura del Club I Sempreverdi in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 510795, email clubisempreverdi@alice.it