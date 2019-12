Gli eventi di Natale al Centro Commerciale Palladio

Da domenica mercatino, laboratori per bambini, spettacoli, fiabe di Natale.

Eventi di Dicembre

🎄 DOMENICA 8/12 – DALLE 15:30 ALLE 19:00

Incontra Mamma e Babbo Natale a spasso per la Galleria e lasciati incantare dalle storie sulla Notte più magica dell’anno raccontate da Mamma Natale: durante il laboratorio “Fiabe di Mamma Natale” i bambini potranno liberare la fantasia e dare vita ad una mostra di disegni natalizi.

🎄 SABATO 21/12 – DALLE 15:30 ALLE 19:00

Non perdere lo spettacolo “Rudolf in love” dove Rudolf e Dancer, le due renne di Babbo Natale si esibiranno in danze e gag tutte da ridere!

🎄 DOMENICA 22/12 – DALLE 15:30 ALLE 19:00

Imbuca la letterina per Babbo Natale nel macchinario magico degli Elfi e scopri le sorprese in serbo per te!

🎄 LUNEDÌ 23/12 – DALLE 15:30 ALLE 19:00

Assisti all’Allegra Parata Natalizia dove il protagonista sarà l’Albero personale dei Desideri di Babbo Natale!

🎄 MARTEDÌ 24/12 – DALLE 15:30 ALLE 19:00

Scatta una foto speciale con Babbo Natale e il suo magico aiutante.

Le sorprese non finiscono qui, perché arriva EL CANTON – XMAS EDITION

❄️ SABATO 7/12 E DOMENICA 15/12 – DALLE 15:30 ALLE 17:30

Scopri i laboratori creativi per bambini a tema natalizio dell’Associazione Culturale Orizzonti di Carta.

❄️ SABATO 7/12 DOMENICA 15/12 DALLE 17:30 ALLE 19:30

SABATO 21/12 DALLE 15:30 ALLE 19:30

Partecipa a “XMAS CAKE DESIGN”, il gustoso laboratorio di pasta da zucchero e decorazione dolci natalizi, con l’Associazione Fantasia Cake Design.

❄️ SABATO 14/12 – DALLE 15:30 ALLE 19:00

La magia ti aspetta con “The Xmas Show”, gli spettacoli del Gruppo Panta Rei.

In più dalle 16 non perdere l’appuntamento con l’Orchestra e Coro Bortolan – I.C. Vicenza 2 e il loro concerto di Natale.

❄️ FINO AL 29/12

MERCATINI DI NATALE!