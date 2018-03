Gli Eventi a Montecchio Maggiore dal 16 al 25 marzo

Il riassunto degli eventi a Montecchio Maggiore dal 16 al 25 marzo, mostre, corsi e manifestazioni, organizzati o patrocinati dal Comune di Montecchio Maggiore

VENERDI 16 MARZO

ore 9.30 – Mostra "La luce dei nostri nonni" al Museo delle Forze Armate 1914-45

ore 20.45 – Presentazione opera storico-poetica "Uomini prigionieri dell'odio" in Sala Civica di Corte delle Filande



SABATO 17 MARZO

ore 10.30 – Mostra "Concretezza dell'Astrazione" in Nuova Galleria Civica

ore 20.00 – "Notte al Museo" al Museo Civico G. Zannato



DOMENICA 18 MARZO

ore 9.00 – Mostra "La luce dei nostri nonni" al Museo delle Forze Armate 1914-45

ore 9.30 – "Porta il papà al Museo" con ingresso gratuito al Museo Civico G. Zannato

ore 10.30 – Mostra "Concretezza dell'Astrazione" in Nuova Galleria Civica

ore 14.00 – "Marcia a 6 Zampe" con partenza dalla sede della Protezione Civile

ore 15.00 – Visite guidate ai Castelli ed alle Priare



LUNEDI 19 MARZO

ore 9.30 – Mostra "La luce dei nostri nonni" al Museo delle Forze Armate 1914-45

ore 19.00 – Riunione del Consiglio Comunale in Sala Consiliare Municipale

ore 21.00 – I lunedì del CAI in Sala Civica di Corte delle Filande



MARTEDI 20 MARZO

ore 9.30 – Mostra "La luce dei nostri nonni" al Museo delle Forze Armate 1914-45

ore 20.30 – Scuola del Martedì presso il Centro Aggregativo Joseph di Piazzetta Diritti dell'Infanzia

ore 21.00 – Stagione Teatrale 2017-2018: "L'idea di ucciderti" al Teatro Sant'Antonio



MERCOLEDI 21 MARZO

ore 9.30 – Mostra "La luce dei nostri nonni" al Museo delle Forze Armate 1914-45

ore 20.30 – Corso "Archeologia per tutti" al Museo Zannato

ore 20.30 – Ingresso gratuito a famiglie e scuole alla partita di Volley Serie A2 Femminile al Palacollodi



GIOVEDI 22 MARZO

ore 9.30 – Mostra "La luce dei nostri nonni" al Museo delle Forze Armate 1914-45

ore 20.30 – Corso "Ansia? Stress? Disturbi psicosomatici? Alla ricerca del ben-essere" all'Informagiovani

ore 20.45 – Le serate del Centenario: "Il soldato del Lemerle" in Sala Civica di Corte delle Filande



VENERDI 23 MARZO

ore 9.30 – Mostra "La luce dei nostri nonni" al Museo delle Forze Armate 1914-45

ore 20.30 – Osservazione del cielo stellato con il Circolo Astrofili al Parco Marinai d'Italia



SABATO 24 MARZO

ore 10.30 – "Ora ti racconto" letture animate per bambini in Biblioteca Civica

ore 10.30 – Mostra "Concretezza dell'Astrazione" in Nuova Galleria Civica

ore 17.00 – Celebrazione "Primavera di vita" all'Ospedale Civile di via Cà Rotte



DOMENICA 25 MARZO

ore 9.00 – Mostra "La luce dei nostri nonni" al Museo delle Forze Armate 1914-45

ore 10.30 – Mostra "Concretezza dell'Astrazione" in Nuova Galleria Civica

ore 13.30 – Partenza 52^ edizione gara ciclistica "Piccola Sanremo" da Villa Cordellina Lombardi

ore 15.00 – Visite guidate ai Castelli ed alle Priare