"Gli archi nelle posizioni yoga." spalanca il petto per permettere al cuore di fluire libero nell'infinito.

"Voi siete gli Archi dai quali i vostri figli, come frecce viventi, sono scoccati. L’Arciere vede il bersaglio sul percorso dell’infinito, e con la Sua forza vi

piega affinché le Sue frecce vadano veloci e lontane."

Kahlil Gibran, poeta indiano.



Le posizioni Yoga di estensione della colonna che comunemente

vengono chiamate archi sono l’emblema dell’aprirsi, della

fierezza, della dignità offrendo al praticante di sviluppare quelle

condizioni fisiche e mentali che gli permetteranno di poter agire

nell’esistenza in modo nobile. Inarcare la schiena comporta il

coinvolgimento globale di tutto il tronco sia frontalmente che

posteriormente attivando quelle catene muscolari e scheletriche

che permettono il movimento. Lo scopo delle posizioni ad arco è

quello di coinvolgere profondamente ma con attenzione la

mobilità della schiena e del petto per favorire un miglior

funzionamento delle strutture coinvolte e creare la possibilità

pratica di migliorare la flessibilità e la forza. A tale scopo

verranno proposte Yogasana (posizioni Yoga), esercizi specifici

sia dinamici che statici e tecniche respiratorie che sviluppano in

modo graduale uno stato di benessere progressivo a livello

corporeo e mentale per essere in grado di affrontare in modo

costruttivo il fluire dell’esistenza.



Condotto da Claudio Fabris,

insegnante certificato di Yoga dal 1999 iscritto a YANI,

Yoga Associazione Nazionale Insegnanti.

