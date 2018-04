Gli appuntamenti in centro storico da giovedì 12 a mercoledì 18 aprile

Nel fine settimana “Fiori, colori e...” in piazza dei Signori, il mercato “Unico” in piazza Biade e il giardino da Fiaba in piazza delle Erbe

Sabato 14 aprile e domenica 15 aprile, dalle 9 alle 21, in piazza dei Signori ritorna “Fiori, Colori e... ”, con l’undicesima edizione. La mostra mercato di florovivaismo, che prevede anche un’esposizione artistica, curata dall'associazione Il Tritone in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione, si terrà in Battisti, in contra’ Garibaldi, in corso Fogazzaro sud e in piazza Duomo.

Info: 0444 323863, info@iltritone.info

Sabato 14 aprile, dalle 10 alle 19, in piazza Biade arriva “Unico, il mercato del fatto a mano”, dedicato al remake, alla creatività e all’originalità. A cura dell'associazione Centro Storico Città del Palladio in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: cittadelpalladio@gmail.com

Fino a domenica 15 aprile in piazza delle Erbe è allestito un giardino da fiaba. I bambini potranno partecipare al gioco del cricket tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30, sabato e domenica anche dalle 10.30 alle 13.

A cura dell'associazione Botteghe di Piazza delle Erbe in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: botteghe.piazza.erbe@gmail.com

____________________________________

Altri eventi in centro storico dal 12 al 18 aprile

Giovedì 12 aprile, alle 16, alle Gallerie d'Italia, Palazzo Leoni Montanari, in contra’ Santa Corona 25, “La mia Palermo: i misteri, i segreti, le curiosità. Diario di una vicentina che ama la Sicilia”, a cura di Chiara Magaraggia. A cura della Società Dante Alighieri in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 964262

Lunedì 16 aprile, alle 18, all’Oratorio Proti, in contra’ dei Proti 3, conferenza "I teatri di Vicenza: Berga, Olimpico, Verdi, Roma, Eretenio", illustrazioni di Fabio Gasparini. A cura di Vicenza In Centro in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: vicenzaincentro@gmail.com, www.facebook.com/associazioneVicenzaInCentro,

www.associazionevicenzaincentro.wordpress.com

Lunedì 16 aprile, alle 20.45, all’Oratorio Araceli, “Micologia di base 2”, minicorso sul riconoscimento dei funghi a cura di Gustavo Dei Zotti. A cura del Gruppo Micologico Bresadola in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: frangasp@alice.it

Mercoledì 18 aprile, dalle 20.15 alle 21.15, all’Oratorio Proti, in contra’ dei Proti 3, conversazione in lingua inglese di qualsiasi livello con la Tutor Micol Toffanello. A cura di Fidapa BPW Italy sezione di Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Incontro aperto a socie e simpatizzanti. Info: Facebook fidapavicenza, fidapavicenza@gmail.com