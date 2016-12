Gli appuntamenti di fine anno nel centro storico e nei quartieri di Vicenza

TUTTI I PRESEPI DI VICENZA DAL DUOMO A MONTE BERICO

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Numerosi gli appuntamenti di fine anno in centro storico e nei quartieri di Vicenza da venerdì 30 dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 2017. In eveidenza il mercatino "Magico Natale" insieme all'Arte del Sorridere con il prestigaitore Andrea Cappelletto e il trenino elettrico "Vicenza Express". Molte anche le mostre e i presepi da visitare.

Tutti i giorni, fino a domenica 8 gennaio 2017, dalle 9 alle 21 il mercatino “Magico Natale” offrirà oggetti di vario genere esposti in caratteristici chalet in legno distribuiti lungo corso Fogazzaro, via Cesare Battisti e corso Palladio, a cura dall’associazione dei commercianti “Vivere Fogazzaro Vicenza” con l'assessorato alla partecipazione.

Sabato 31 dicembre, alle 15.30 arriva l'Arte del sorridere con il prestigiatore Andrea Cappelletto. A cura Associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: goldlion66@gmail.com

Vicenza Express: Il Trenino di Natale percorrerà le vie del centro storico il sabato, la domenica e i giorni festivi fino all'8 gennaio, dal primo pomeriggio fino a sera. Transiterà per piazza Castello, corso Palladio, contra' Santa Barbara, piazza dei Signori, contra' Cavour, corso Palladio, contra' Porti, contra' Riale, corso Fogazzaro, contra Cesare Battisti, contra' Garibaldi, piazza Duomo, contra' Vescovado e piazza Castello, con fermate in piazza Castello, piazza dei Signori e corso Fogazzaro. Il biglietto costa 2,5 euro; sono previste agevolazioni per le famiglie numerose con corse gratis per il terzo figlio e quelli successivi. L'iniziativa è curata dall'assessorato alla semplificazione e innovazione con il gestore Lino Cavaliere, della ditta Gomma Magica.

Mostre:

Fino a domenica 8 gennaio 2017 “Natale degli Artisti”, terza mostra d'arte di artisti della provincia e della Diocesi di Vicenza nella sala dei Sette Santi Fondatori di Santa Maria di Monte Berico (dal lunedì al venerdì su appuntamento tel. 0444 559411; sabato, domenica e festivi ore 8 - 12.30 e 15 – 19. Inaugurazione sabato 17 dicembre alle 17. A cura UCAI – Unione Cattolica Artisti Italiani “Beato fra Claudio Granzotto”. Info: UCAI tel. 335 5410604 – ucai.vicenza@gmail.com

Fino a domenica 8 gennaio in contra' Piancoli 14 “Lungo le vie d'acqua", mostra collettiva di acquerello dell'Associazione "Pittori in acqua", a cura di Artù-Artisti Uniti. Orario: da martedì a domenica 15.30-19.30. Chiuso: 25 dicembre e 1 gennaio. Sabato 31 dicembre 15.30 – 18, 26 dicembre, 2 e 6 gennaio 15.30 – 19.30.

Eventi nei quartieri:

Venerdì 30 dicembre, dalle 19 alle 22, "Giorni Felici Tour. Un per-corso per portare più salute e felicità nella tua vita", a cura di Letizia Espanoli in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. L'incontro è a pagamento e si svolgerà al Centro Civico 7, in via Rismondo 2. Info e iscrizioni: www.letiziaespanoli.com - www.sente-mente.com - viviana.casarotto@gmail.com, 328 4350660

Fino a domenica 15 gennaio 2017 “Concorso fotografico memorial G. Pozzer”. Mostra fotografica di 50 immagini ammesse e premiate al concorso in circoscrizione 6, via Thaon di Revel 44. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9 -12.30, martedì e giovedì 16.30 – 18. A cura Fotoclub Il Punto Focale in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione 6 tel. 0444 222760 - circoscrizione6@comune.vicenza.it

Per conoscere tutti gli appuntamenti di “Buon Natale, Vicenza” consultare il sito del comune di Vicenza al link www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/160815

ELENCO MANIFESTAZIONI