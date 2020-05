“Giulio fa cose”: presentazione on line del libro con i genitori di Giulio Regeni

“Giulio fa cose”: venerdì 8 maggio alle 18.30 sulla pagina Facebook del Comune di Marano la presentazione del libro con i genitori di Giulio Regeni e l'avvocato Alessandra Ballerini. Prosegue con un nuovo, importante appuntamento online la programmazione culturale del Comune di Marano. Venerdì 8 maggio 2020, alle 18.30 sulla pagina Facebook “Comune di Marano Vicentino” sarà presentato in diretta il libro “Giulio fa cose”, edito quest'anno da Feltrinelli e dedicato alla storia di Giulio Regeni. Interverranno in diretta gli autori, i genitori di Giulio Regeni - Paola Deffendi e Claudio Regeni - e l'avvocato per i diritti umani Alessandra Ballerini. Con loro dialogherà il Sindaco di Marano Vicentino, Marco Guzzonato.

Il Comune di Marano Vicentino da anni segue da vicino la campagna di giustizia e verità per Giulio Regeni: i genitori di Giulio sono stati ospiti del Comune di Marano nel novembre 2018, durante la serata di consegna delle borse di studio per l'anno scolastico 2017-2018, e in quell'occasione sono stati insigniti del Premio Culture - Ca' Alta 2018.