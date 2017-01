"Giù le Mani dai Bambini" al Cinema Teatro Aurora di Sossano

Giovedì 26 gennaio alle 20.30 si terrà l'incontro "Giù le Mani dai Bambini" con Paola Totis, autrice del romanzo "Chi è Senza Peccato?" presso il Cinema Teatro Aurora di Sossano in via Roma 94. Durante la serata interverrà anche l'Associazione "Dirittiamoci" insieme alla cantante Donata Molon con la sua canzone "Vado Avanti". L'evento è organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Sossano in collaborazone con la Biblioteca Civica per il ciclo di appuntamenti con "Giovedì d'Autore". Ingresso libero.

