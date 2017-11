"Gita al Museo con Filosofia" alle Gallerie d'Italia: laboratori gratuiti per le scuole

In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia promossa dall'UNESCO (16 novembre 2017), da martedì 21 a venerdì 24 novembre alle Gallerie d'Italia a Palazzo Leoni Montanari di Vicenza, i Ludosofici organizzano "Gita al Museo con Filosofia" con alcuni laboratori gratuiti dedicate alle scuole elementari, medie e superiori per imparare a farsi domande e guardare il mondo con curiosità e senso critico sul rapporto tra arte e filosofia. L'iniziativa sarà proposte anche alle Gallerie di Piazza della Scala a Milano (7 - 17 novembre) e Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli (21 - 24 novembre). Iscrizioni: info@ludosofici.com. Info: www.ludosofici.com

GITA AL MUSEO CON FILOSOFIA. Bambini e ragazzi verranno accompagnati ad una visita molto particolare degli spazi museali. Attraverso attività creative e momenti di gioco, i partecipanti vengono guidati in una riflessione su loro stessi, sul significato delle immagini e dei messaggi contenuti nelle opere. Concetti astratti come la felicità, le emozioni, l'identità, diventano tangibili grazie ai tanti laboratori dedicati al connubio tra arte e filosofia, per imparare a guardare la realtà con occhi diversi.

LUDOSIFICI. Organizzano eventi e percorsi didattici utilizzando strumenti ,che provengono dal mondo della filosofia e della didattica dell'arte. Collaborano con Musei, Festival, scuole, biblioteche, librerie. Tra questi: Festivaletteratura, Festival di Internazionale, Festival della Mente, Mart, Mambo, Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci, Peggy Guggenheim Collection. Progettano anche laboratori per insegnanti, genitori, bibliotecari e operatori culturali in cerca di nuove domande. I Ludosofici mettono da parte le parole e si fanno ispirare dall’arte, dalla musica, dai film, dalle stampanti 3D, dai colori, dalle foglie, dai palazzi, dalle fabbriche e dalle altre persone. A Milano organizzano ogni anno il festival “A Spasso con Sofia” e gli “Stati Generali della Filosofia per bambini”

PROGRAMMA LABORATORI:

1 - "Ritratti​ ​da​ ​Toccare" - Per le scuole dell'infanzia - Una scatola può raccontare chi siamo e come ci vediamo? E se per una volta non usassimo le parole ma le dita? Sicuramente scopriremo qualcosa di noi che non sapevamo. E se a questo aggiungiamo anche i quadri in museo, tutto diventa ancora più interessante.

2 - "Piccoli​ Demiurghi​ ​in​ ​Azione" - Per le scuole primarie - E se provassimo a diventare dei piccoli creatori di nuovi mondi? Come? Facile! Se vi piace inventare parole, nomi e cose, a partire dalle opere esposte in museo e al laboratorio, costruiremo un grande nuovo mondo, a partire dalle nuove, buffe, strampalate parole che insieme scopriremo.

3 - "Quadri​ ​Emozionati" - Per le scuole secondarie di primo grado - E se i diversi quadri in museo ci aiutassero a capire meglio anche chi siamo, in base alle emozioni che ci provocano? Visto che ognuno di noi è un labirinto intricato dove è facile perdersi, potrebbe essere utile costruire una mappa delle nostre piccole e grandi emozioni, a partire dai quadri in museo perché da quelle si può partire per cominciare a capire ​“chi siamo”.

4 - "​Il​ ​Suono​ ​del​ ​Silenzio" - Per le scuole secondarie di secondo grado - Come dice Leoaprdi sono i ​“...sovrumani silenzi…” e ​“...l’Infinito silenzio…” a produrre l’immagine dell’eterno, segno della potenza creatrice racchiusa in questa parola. Siamo abituati a concepire il silenzio per lo più come una deprivazione rispetto a qualcosa, ossia alla parola. In questo senso il silenzio è considerato la cessazione e l’opposto del parlare, così come del produrre suoni o rumori. Ma è veramente così? Un laboratorio per indagare insieme la potenza di questa dimensione a partire dalle silenti icone.

