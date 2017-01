Gita a Pedavena con la Pro Loco di Agugliaro

Domenica 12 febbraio alle 9 la Pro Loco di Agugliaro organizza una gita a Pedavena in provincia di Belluno con partenza dalla chiesa di Agugliaro in via Fogazzaro 8. Durante il tragitto sono previste una sosta a Bassano del Grappa con passeggiata sul Ponte degli Alpini, prima di pranzare verso le 12.30 alla storica Birreria Pedavena con il "Menù Dolomiti": risotto alla birra Pedavena e speciale "Piatto Pedavena" con fagioli, crauti, wurstel e patatine fritte. A seguire visita al Birrificio Pedavena e al centro storico di Feltre (BL). Rientro previsto alle 20.30. Costo: 45 euro tutto compreso (autobus, visite guidate e pranzo). Iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili con un acconto di 20 euro. Per informazioni ed iscrizioni: Lisa 328.0127617 - Grazia 389.0307999 - Autoservizi Cogo di Barbarano Vicentino 0444.8867737.

