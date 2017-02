"Girognocchi": dagli spatzle al tartufo fino al radicchio e ai funghi allo Schio Hotel

Sabato 4 marzo alle 20 lo Schio Hotel di Schio in via Campagnola 21/A presenta la serata culinaria a tema "Girognocchi" con la degustazione di 6 tipi di gnocchi dalla boscaiola agli "spatzle" tirolesi fino ai sapori veneti con radicchio trevigiano o baccalà alla vicentina. Costo: fino a 8 persone 25 euro cadauno compresa 1 bottiglia di millesimato a coppia + caffè - tavoli da 9 persone in poi 20 euro a persona carta dessert a parte (dessert non obbligatorio). Per informazioni e prenotazioni: 0445.675611 - info@schiohotel.it.

Il menù della serata:

Aperitivo e antipasto al "Gran Buffet" con stuzzicherie del periodo

GNOCCHI AL BURRO FUSO (al naturale, per capire lo Gnocco in tavola salsiere di pomodoro fato "come 'na volta" verso il gusto dolce)

GNOCCHI SALTATI CON RADICCHIO ROSSO DI TREVISO TARDIVO (tradizione di campagna per palati dolciamari)

GNOCCHI IN FONDUTA DI CASTELGROTTA & TARTUFO (delicato con il formaggio stagionato “soto el Castelo de Schio” con profumi del pregiato tubero di Vallortigara)

GNOCCHI CON I PREGIATI FUNGHI PORCINI CON BRICIOLE DI CASTAGNA (a ritroso nel tempo con i sapori del bosco)

GNOCCHETTI DEL TIROLO (Spatzle Verdi) ERBORINATI ALLO SPECK (robusto, fra Pianura e Altopiano)

GNOCCHI “DELLE CENERI” ESORDIO NELLA TRADIZIONE QUARESIMALE (Patate di montagna, baccalà alla Vicentina e ultimo Broccolo “Fiolaro” per una chiusura straordinaria)

Caffè tazza d'oro Carraro

Millesimato Blanc de Blancs

