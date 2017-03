"Giro Pizza a Chilometri Zero": ogni mercoledì e venerdì ai "Rusteghi" di Marostica

Ogni mercoledì e venerdì il Ristorante Pizzeria "I Rusteghi" a Valle San Floriano di Marostica in via Stroppari 8 propone il "Giro Pizza" con impasti biologici al 100% alla canapa, al sesamo e integrali. Si potrà scegliere una vasta tipologia di pizze, cotte nel forno a legna e preparate con farina italiana macinata a pietra e lievito madre senza grassi aggiuntivi: ingredienti a chilometri zero e mozzarella dop. In alternativa la cucina casalinga propone anche piatti tipici con la specialità degli gnocchi in varie salse dal ragù alla boscaiola fino al burro e salvia fino ad arrivare alle fritture di pesce e alla paella su ordinazione o in qualche serata a tema. Il locale a gestione familiare dispone di giardino estivo e ampio parcheggio. Orari di apertura: dalle 18 alle 3 (chiuso il martedì). Infoline per prenotazioni tavoli: 0424.72205.

