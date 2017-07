"Giro MTB in E-Bike al Forte Verena" sull'Altopiano di Asiago

GUIDA ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Domenica 30 luglio alle 8.45 "Guide Altopiano" organizzano la pedalata "Giro MTB in E-Bike al Forte Verena" sull'Altopiano dei Sette Comuni nei luoghi della Grande Guerra. Al rientro visita guidata alla mostra "La Bicicletta: Nascita di un Mito", dedicata al mondo del ciclismo in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia a fine maggio, al Museo Le Carceri di Asiago. Partenza dal Bar alla Stazione di Asiago. Durata: 5 ore e mezzo. Dislivello: 800 mteri. Escursione + vista al museo: 20 euro adulti - 10 euro ragazzi under 15 - 30 euro con noleggio bici a "Bybike" (338.3814483). Prenotazione obbligatoria entro le 18 del girono precedente fino ad esaurimento posti: info@guidealtopiano.com - 340.7347864.

ELENCO ESCURSIONI