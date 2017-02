Domenica 19 febbraio la Pro Loco di Zugliano organizza il tour enogastronomico "Giro delle Cantine nella Culla del Prosecco" a Valdobbiadene (TV) con una giornata di degustazione vini con assaggi di prodotti tipici oltre al pranzo. Partenza alle 8 dalla piazza di Zugliano verso la prima visita alla Cantina Canello di Guia di Valdobbiadene in via Colmello del Col 11. Verso le 12.30 ricchissimo menù all'Agriturismo "Le Mesine" di Bigoline di Valdobbiadene in via Cal Filigal 13; antipasti; 2/3 primi, spiedo misto di maiale, pollo e coniglio con contorni, dolce della casa, vini docg Valdobbiadene (prosecco e cabernet), caffè e amari. A seguire seconda visita alla Cantina Terre di San Venanzio Fortunato a Valdobbiadene in via Capitello Ferrari 1. Rientro a Zugliano verso le 18.30. Nelle due cantine ci sarà l'assaggio di prodotti locali oltre alla degustazione dei vini. Quota di partecipazione: 55 euro tutto compreso con minimo di 25 paganti e un massimo di 29 partecipanti. Iscrizioni entro 13 febbraio: Mirko 392.0908239 - Marco 340.0804991 - Luca 392.1949387.

