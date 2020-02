Giro della Piazza: spettacolo Ciclo-Comico per bambini, genitori e nonni

Nuovo spettacolo dei Madame Rebiné - Giro della Piazza. Tornano al Kitchen i Madame Rebiné, Compagnia di Teatro Circo con il loro GIRO DELLA PIAZZA, Spettacolo Ciclo-Comico per bambini, ragazzi, genitori e nonni.

Gentili signore e signori e benvenuti al Giro della piazza. Un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto lo sbocciare di atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista le promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello, ma soprattutto bello, o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non resta che venire al Kitchen e fare il tifo per il vostro preferito.

Una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente.

di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli, Alessio Pollutri

regia e drammaturgia Mario Gumina

costumi Cristian Levrini

scenografia Biro

co-produzione Manicomics Teatro / Madame Rebiné & Co.



Nuovo spettacolo dei Madame Rebiné - Giro della Piazza

Domenica 16 febbraio 2020 dalle ore 16:00 alle 18:30

Kitchen Teatro Indipendente

Via dell'Edilizia 72, Vicenza

Ingresso posto unico

- Tesserati 2019/2020: Euro 6,00

– Non tesserati: Euro 6,00 compresa la tessera 2019/2020

Tessera valida fino a tutto dicembre 2020

E’ consigliata la prenotazione a info@spaziokitchen.it

oppure con un sms al 335 5625286