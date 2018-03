Giro Bruschetta al 6.3

VENERDI' 30 MARZO | 6.3 Drink & Food

GIRO BRUSCHETTA

BRUSCHETTA ILLIMITATA + BIBITA a 12€

E' GRADITA PRENOTAZIONE

Dalle 19.00 alle 22.00

__________________________________________________

sei sempre indeciso su cosa mangiare? 6.3 Drink & Food ha deciso di dedicare una serata ad un prodotto per molti banale, ma per tanti speciale... LA BRUSCHETTA! E' anche una occasione per scoprire il nostro locale, aperto tutti i giorni per la Colazione, la Pausa Pranzo, l'Aperitivo e molto altro!

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

FOOD:

Potrete gustare le nostre famose bruschette, porchetta, salamino, prosciutto e funghi, venite a provarle tutte!

Ovviamente, il tutto accompagnato da una buona Birra!

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

PREZZI:

12€ Giro Bruschetta + Bibita piccola/ Birra Piccola

Se possibile è gradita la prenotazione.

N.B.

Attenzione! Il cibo non si spreca, su avanzi sostanziosi verrà aggiunto un supplemento di prezzo.

Per prenotazioni tramitre sms\whatsapp

+393471326958 Diego

+393335392159 Lucia

▁▁▁▁▁▁▁▁

LOCATION:

6.3 Drink & Food

Via Dell'Industria 12/T

36100 - Vicenza (Vi)