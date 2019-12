Gipsy jazz da Fontana: Linda Hop and the Open Gate Trio

Una serata di jazz zingaro in una location splendida, presso Fontana negozio di arredamento a Costabissara. Tanto buon gipsy ad ingresso gratuito.

LINDA HOP & the OPEN GATE trio è un quartetto jazz vocale che si ispira alla musica di Django Reinhardt, insieme ai Maestri:

Marzio De Salvo alla Chitarra solista

Andrea Boschetti Chitarra accompagnatrice

Beppe Pilotto al Contrabbasso

Linda Nordio al microfono

Nel 1946, a Schio, i fratelli Fulvio e Aldo Fontana iniziano l’attività di commercio di mobilio e complementi per l’arredamento. Dopo oltre vent’anni d’attività, l’azienda, in forte espansione, commissiona un’indagine di mercato per stabilire il posizionamento ottimale di un nuovo ed innovativo spazio espositivo. Il sito è individuato in Costabissara lungo la Statale del Pasubio che collega Schio e Thiene al capoluogo di provincia. Il 16 novembre 1967 nasce così la Fontana S.a.s. che, su un terreno di 12.000 mq, realizza il progetto dell’architetto Franco Papesso che prevede una costruzione di oltre 4000 mq coperti, divisi in “blocchi” di 400 mq. Uno spazio innovativo che vedrà la luce nel luglio 1970, e che da allora in avanti ospiterà quanto di meglio verrà prodotto nell’arredamento e nei complementi di design. Dopo oltre quarant'anni il marchio Fontana arredamenti e design in Costabissara rimane sinonimo di innovazione e ricercatezza nel mondo dell’arredamento, con una fama e notorietà riconosciute che lo eleggono a punto di riferimento per il settore.

DOMENICA 22 DICEMBRE ⇠

Ore 18.00