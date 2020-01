Giorno della Memoria: Primo Levi, Nuto Revelli e Mario Rigoni Stern

In vista del Giorno della Memoria, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia propone, con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore, l'incontro pubblico ad ingresso libero intitolato “Primo Levi, Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern: testimonianza, scrittura, amicizia”, in programma venerdì 24 gennaio alle 20,45 in Sala Civica Corte delle Filande.

"Noi tre siamo come tre petali di un trifoglio"

Da queste parole di Primo Levi si intuisce il rapporto di vicinanza e di stima tra questi fratelli che "non si sono lasciati impietrire dalla lenta nevicata dei giorni" l'incontro di Montecchio è dedicato all'eredità letteraria, storica e morale di Nuto Revelli, Primo Levi e Mario Rigoni Stern.

Lo studioso e scrittore Giuseppe Mendicino parlerà dell'amicizia che univa questi tre grandi uomini: un’amicizia sostenuta dalla loro testimonianza di vita e scrittura, dal loro profondo senso etico, dall'impegno per la memoria e per un mondo di giustizia e pace.

Introduce Michele Santuliana, presidente ANPI Montecchio Maggiore.