Giorno del Ricordo: Arzignano ricorda i Martiri delle Foibe

Sabato 10 febbraio alle 11.30 ai giardini ‘Martiri delle Foibe’ in piazza Campo Marzio Arzignano ricorderà i Martiri delle Foibe per non dimenticare e celebrare Il Giorno del Ricordo, solennità civile commemorata il 10 febbraio di ogni anno, istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92. Alla cerimonia saranno presenti autorità ed esponenti dell’associazionismo di Arzignano. Verranno fatte delle letture sul tema e verrà posto un mazzo di fiori.

Nel 2017 l'amministrazione comunale aveva celebrato la giornata dedicata alla tragedia degli istriani e dalmati mettendo a dimora una pianta come monumeno arboceo nel cuore della città sempre in Piazza Campo Marzio. A fianco dell’albero era stata posta una targa commemorativa con cui si vuole conservare e rinnovare «la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».

L'assessore alla cultura Mattia Pieropan: “Un gesto piccolo e semplice ma dal valore simbolico enorme attraverso il quale, a distanza di decenni, si vuole ricordare un momento tragico per gli Italiani di Istria e Dalmazia, dimenticati dalla Storia. Con la realizzazione stessa del piccolo giardino in Piazza Campo Marzio, Arzignano ha deciso di non dimenticare e di testimoniare il sacrificio dei nostri fratelli. Ricordo anche che in Biblioteca Bedeschi è presente una completa bibliografia riguardante le foibe e le vicende degli esuli istriani e dalmati. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare”.

Link alla bibliografia: www.inarzignano.it/2018/02/10-febbraio-2018-giorno-del-ricordo-una-bibliografia/