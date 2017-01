Giorno del Ricordo 2017: i momenti commemorativi a Vicenza

Le celebrazioni per il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92 e commemorata il 10 febbraio in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, si terranno a Vicenza venerdì 3 febbraio e venerdì 10 febbraio. L'organizzazione delle iniziative è a cura del comune di Vicenza in collaborazione con l’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Il 3 febbraio alle 11 davanti all'ex Collegio Cordellina di contra' Santa Maria Nova, ci si ritroverà per la deposizione di una corona d'alloro e un momento di riflessione in memoria dei mille esuli italiani, che il 3 febbraio del 1947 trovarono rifugio nell'ex Convento di Santa Maria Nova. Sarà presente l'assessore alla sicurezza Dario Rotondi.

Venerdì 10 febbraio alle 11 al cimitero maggiore di viale Trieste la cerimonia prevede la deposizione della corona d’alloro con gli onori ai martiri. Seguirà il saluto del presidente del consiglio comunale Federico Formisano, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, e del presidente del comitato provinciale di Vicenza dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Coriolano Fagarazzi. Infine è prevista la lettura dell'invocazione per le le vittime delle foibe.

Venerdì 10 febbraio alle 18 nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino, dopo i saluti del presidente del consiglio comunale Federico Formisano, è prevista la rievocazione degli eventi a cura del presidente del Comitato provinciale di Vicenza, Coriolano Fagarazzi, e un concerto conclusivo.

ELENCO MANIFESTAZIONI