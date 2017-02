"Giorno del Ricordo 2017": gli eventi a Vicenza e provincia

In occasione del "Giorno del Ricordo 2017" sono in programma numerosi appuntamenti a Vicenza e provincia per non dimenticare le vittime delle foibe nella seconda guerra mondiale. Il "Giorno del Ricordo" è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno e istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92. Essa vuole conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. I "massacri delle foibe" furono gli eccidi ai danni della popolazione italiana della Venezia Giulia e della Dalmazia, avvenuti durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra. Il nome "foibe" deriva dai grandi inghiottitoi carsici sul territorio giuliano, dove furono gettati molti dei corpi delle vittime. Il fenomeno dei massacri delle foibe è da inquadrare storicamente nell'ambito della secolare disputa fra italiani e popoli slavi per il possesso delle terre dell'Adriatico orientale, nelle lotte intestine fra i diversi popoli che vivevano in quell'area e nelle grandi ondate epurative jugoslave del dopoguerra, che colpirono centinaia di migliaia di persone in un paese nel quale, con il crollo della dittatura fascista, andava imponendosi quella di stampo filosovietico, con mire sui territori di diversi paesi confinanti.

Il calendario degli eventi:

Sabato 3 Febbraio - ore 11 - Ex Collegio Cordellina di Vicenza: Deposizione di una corone d'allora con momento di riflessione in memoria dei mille esuli italiani, che il 3 febbraio 1947 trovarono rifugio nell'ex Convento di Santa Maria Nova.

Sabato 10 Febbraio

ore 10.30 - Montecchio Maggiore: "Cerimonia al Monumento" in via Martiri delle Foibe

ore 11 - Cimitero Maggiore di Vicenza: Cerimonia con deposizione della corona d'alloro per gli onori ai martiri delle foibe e lettura dell'invocazione per le vittime

ore 18 - Sala degli Stucchi a Palazzo Trissino di Vicenza: Rievocazione degli eventi storici sul martirio delle foibe a cura del comitato provinciale di Vicenza dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. A seguire concerto commemorativo

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

ELENCO MANIFESTAZIONI