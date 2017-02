Giorno del Ricordo 2017 ad Arzignano

TUTTI GLI EVENTI PER IL GIORNO DEL RICORDO A VICENZA E PROVINCIA

In occasione del "Giorno del Ricordo", sabato 11 febbraio alle 11.30 ad Arzignano in piazza Campo Marzio l'amministrazione comunale ricorderà i martiri delle foibe con una targa nei giardini insieme all'inaugurazione di un monumento arboreo come simbolo di speranza e libertà, destinato a perpetuare nel tempo il ricordo della tragedia degli Italiani di Istria e Dalmazia. Si tratta di un "Arbutus Unedo", un alberello tipico proprio di quella terra di confine. Il modo originale di commemorare le vittime di quella tragedia vuole essere un monito soprattutto per i giovani per non dimenticare ciò che successe nella seconda guerra mondiale, istituendo in piazza un luogo significativo del "ricordo".

ELENCO MANIFESTAZIONI