Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche: gli appuntamenti nel vicentino

In tutta Italia al via le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche. Ben 150 eventi gratuiti. Si inizierà domani 24 Maggio in occasione della Giornata Europea dei Parchi. Si concluderanno il 2 Giugno per la Festa della Repubblica e la Giornata dei Piccoli Borghi.

Anche nel vicentino le guide ci accompagneranno in itinerari tutti da scoprire: geologia, grande guerra, boschi.

NATURA E GEOLOGIA A BASSANO DEL GRAPPA: BASSANO GEOLOGICA – 26.05.2019

Programma: Girando per Bassano ci si accorge che molti palazzi sono costruiti in pietra, che le mura sono costruite in pietra, che gran parte delle pietre arrivano da …

Piccola passeggiata pomeridiana per le vie di Bassano a vedere con occhi diversi quello che è sotto gli occhi di tutti ogni volta che si passeggia per le vie di una città.

Questa è la prima di una serie di visite curiose dei nostri centri storici.

NATURA E GRANDE GUERRA NELLA VAL BRENTA – 02.06.2019 – San Nazario VI

Programma: tramite il percorso, lungo i sentieri CAI 35 e 36, si visitano alcuni siti della Prima Guerra Mondiale (Grande Guerra). Motivi di interesse: storico, per le testimonianze della Grande Guerra; paesaggistico, per gli scorci panoramici sul Canale di Brenta. Questo itinerario parte dalla località Merlo (m 150), nel Canale del Brenta, pochi Km a nord di Bassano del Grappa. Dal parcheggio guardando verso Nord, sarà immediato individuare la meta della gita, identificata da una parete di roccia nuda sopra alla quale è stata piantata una bandiera. Lungo il percorso saranno visibili e visitabili alcune testimonianze della guerra che ha scolpito su queste aspre pareti segni inequivocabili del suo passaggio. La natura fortunatamente ha poi riconquistato tutto e grazie ad alcuni sentieri storici usati nel passato, per l’approvvigionamento della legna in alta quota, è possibile ritornare al punto di partenza utilizzando piccoli tracciati di collegamento.

NEI BOSCHI DELL’ALTOPIANO DI ASIAGO, TRA NATURA E STORIA – 02.06.2019 – Cesuna di Roana

Programma: il suggestivo ed affascinante “bosco nero” di Asiago, con i suoi abeti giganti, è custode di biodiversità e storia dell’Altopiano di Asiago. I nostri passi ci condurranno alla scoperta di tutto ciò, una vera e propria immersione nell’ambiente naturale fino a raggiungere il rifugio Bar Alpino. Da lì dopo una pausa ristoratrice torneremo al luogo di partenza.

