Giornate Fai di Primavera 2017: tutti i luoghi visitabili a Vicenza e provincia

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2017 ha luogo la venticinquesima edizione delle Giornate FAI di Primavera, una festa di piazza dedicata ai beni culturali con la possibilità di visitare oltre 1000 luoghi in tutta Italia. Una buona occasione per organizzare una gita fuori porta o una giornata alternativa, immersi nella storia. In questi due giorni si potrà entrare in palazzi, chiese, castelli, parchi per scoprire i tesori della penisola italiana. Alcuni di questi, spesso chiusi al pubblico, saranno aperti eccezionalmente grazie ai volontari del FAI In questi anni questo evento unico in Italia ha contribuito a ricostruire un ponte tra i 9 milioni di persone, che hanno partecipato e il territorio in cui vivono attraverso la riscoperta luoghi speciali, dove è scritta la storia e l'identità nazionale. L’orario di chiusura dei luoghi storici-artistici potrebbe essere anticipato nel caso si formassero code troppo lunghe: si consiglia di consultare il sito internet FAI. Tutto l’anno FAI (Fondo Ambiente Italiano) organizza eventi per valorizzare il paesaggio, i luoghi, i monumenti, i capolavori d’arte italiani, che custodiscono e raccontano la storia, la memoria e l’identità del paese, affinchè non vengano dimenticati, ma siano protetti e rispettati per sempre. Tutte le visite sono a contributo libero di 2 o 3 euro. Per informazioni: www.giornatefai.it. Approfondimenti: Giornate Fai di Primavera 2016.

APPRENDISTI CICERONI: progetto rivolto ai ragazzi delle scuole medie e superiori. Gli studenti, a conclusione di un percorso di formazione svolto con il supporto dei loro insegnanti e dei delegati FAI, accompagneranno i visitatori alla scoperta di alcune dei luoghi aperti in occasione delle Giornate FAI di Primavera, raccontando le storie che custodiscono. Saranno 40.000 gli Apprendisti Ciceroni coinvolti nella 25° edizione di Giornate FAI di Primavera e dimostreranno come il nostro patrimonio artistico, storico e culturale possa essere anche un luogo di incontro e di scambio tra le generazioni.

BICICLETTATE FAI: le Giornate FAI di Primavera sono più divertenti sulle due ruote in collaborazione con FIAB (Federazione Italiana Amici in Bici) in tutta Italia, per pedalare alla scoperta dell’arte e della bellezza italica. Per ogni biciclettata è necessario pagare un contributo per l’assicurazione direttamente all’associazione locale. Sul territorio berico FIAB Vicenza organizza l'escursione in bici con ritrovo alle ore 9 presso la sede e partenza alle ore 9.30. Lunghezza percorso: 15 km, facile, strade secondarie, periferia cittadina. Referente Anna Maria Virgili: 340.8256123.

I luoghi visitabili a Vicenza e provincia:

Palazzo Leoni Montanari - Vicenza - Contrà Santa Corona 25 - 3 euro - 10-18 (sabato e domenica)

Palazzo Serbelloni - Vicenza - Contrà dei Proti, 3 - 3 euro - 10-18 (sabato e domenica)

Palazzo Doglione - Marostica - Viale Mazzini - 2 euro solo per soci FAI - 15.30 - 18.30 (sabato) / 9.30-12.30 e 14.30-18.30 (domenica)

Chiesa di Sant'Antonio Abate e Chiesa del Carmine - Marostica - Via Sant'Antonio - 2 euro - 15 - 18.30 (sabato) / 9.30-12.30 e 14.30-18.30 (domenica) - Le visite saranno sospese durante le funzioni liturgiche di domenica mattina

Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano - Arzignano - Via Pugnello 52 - 3 euro - 10-18 (sabato e domenica)

Chiesa e Oratorio di San Bernardino - Arzignano - Via Basilio Meneghini - 3 euro 10-18 (sabato e domenica)

Villa Saraceno - Agugliaro - Via Finale 8 - 3 euro - 10-18 (sabato e domenica)

