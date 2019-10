Giornate Fai d'autunno a Vicenza: tutti i luoghi aperti

Solo per questo fine settimana alcuni luoghi inesplorati e palazzi molto belli saranno aperti per le Giornate Fai d’Autunno 2019 in particolare le ville Curti a Bertesina.

Nella provincia di Vicenza

Le Ville Curti di Vicenza - Sabato e domenica ore 10-13 e 14-19

Villa Gazzotti Grimani Curti e il Parco di Villa Ghislanzoni del Barco Curti saranno aperti a Vicenza in occasione delle Giornate FAI di Autunno 2019. Due proprietà private vicine al centro e molto vicine l'una dall'altra. Le porte di Villa Gazzotti Grimani, progettata da Andrea Palladio, si apriranno al piano nobile, al sottotetto e in una parte del seminterrato per conoscere le fasi costruttive di un bene Patrimonio UNESCO risalente al XVI secolo.

Rara opportunità di visitare gli interni di villa Gazzotti, trattandosi di una proprietà privata e bene patrimonio UNESCO. E' interessante "leggere l'architettura" di quest'opera giovanile di Andrea Palladio, attraverso l'attenta osservazione dei materiali e delle tecniche utilizzate, chiaramente visibili a causa dell'avanzato stato di degrado nonostante i parziali restauri che recentemente hanno ripristinato le altezze originarie di alcuni ambienti e il corrispondente sviluppo verticale delle aperture.

VILLA CHIERICATI GHISLANZONI del Barco Curti è una villa veneta eretta nel 1764 su disegno, forse, di Antonio Gaidon. Immersa in un parco secolare di oltre 30.000 mq è inserita in un complesso architettonico ampio ed articolato, di cui è parte anche Villa Gazzotti. Dopo un lungo periodo di restauro, Villa Ghislanzoni, dimora privata della famiglia Curti da oltre due secoli, è stata riportata all’antico splendore ed oggi, grazie alla passione e all’entusiasmo dei proprietari, è destinata all’ospitalità agrituristica, oltre che essere sede di concerti, manifestazioni teatrali ed eventi culturali di rilievo. Di particolare interesse per gli amanti della botanica è la originale serra, eretta ai primi del ‘900 sul lato Est della Villa. E' stata teatro di rilevanti eventi storici che saranno raccontati dagli apprendisti ciceroni.

La Pala dei Nasocchi Gloria di Primolano (Cismon del Grappa): domenica ore 9.30-12.30 e 13.30-16

La chiesa è solitamente chiusa e viene aperta solo per funzioni religiose. Durante la giornata d'autunno avremo modo di visitare non solo tutto il centro storico ma anche l'interno della chiesa, accompagnati dai preparatissimi apprendisti ciceroni. Sarà una rara occasione per visitare e approfondire la storia di un luogo, ora quasi dimenticato, ma dal passato importante.



Primolano Patria di confine (Cismon del Grappa): domenica ore 9.30-12.30 e 13.30-16

Primolano ha avuto grande importanza strategica durante la Prima Guerra Mondiale, perché punto di confine e quindi di difesa fino al passaggio del Trentino all'Italia, come la Fortezza della Scala, il Covolo del Butisone e la Fortezza della Bastia. Dal 1910 al 1920 il borgo visse un decennio di grande benessere in quanto "stazione ferroviaria internazionale" e unica stazione con "piattaforma girevole" che potremo vedere durante la visita. Qui si fermavano i treni italiani della linea Mestre-Bassano-Primolano e i treni internazionali provenienti dal Tirolo e Trento fino al confine; i viaggiatori dovevano scendere e passare la dogana, mentre la locomotiva veniva posta sulla piattaforma girevole pronta per riprendere la via del ritorno. Potremo salire sul vecchio "Treno della Valsugana" con le carrozze di prima e seconda classe completamente rifatte.

VISITE FAI D’AUTUNNO

Giungono all'ottava edizione con il weekend di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019, quando i giovani Fai torneranno ad animare 700 luoghi in 260 città di tutta Italia. Due giorni per sfidare la capacità degli italiani di stupirsi e cogliere lo splendore del territorio che ci circonda, invitando alla scoperta di 700 luoghi in tutta Italia, selezionati perché speciali, curiosi, originali o semplicemente per la loro bellezza.

VENETO

Sarano trentacinque in Veneto i luoghi interessati dalle giornate FAI d’Autunno. La delegazione FAI di Bassano del Grappa (VI) invita il pubblico a visitare Primolano, frazione di Cismon del Grappa (VI), un luogo di grande importanza strategica durante la Prima Guerra Mondiale in quanto punto di confine, con la sua “stazione ferroviaria internazionale” e unica stazione con “piattaforma girevole”. In occasione delle due giornate sarà aperta anche la Chiesa di San Bartolomeo che custodisce la pala cinquecentesca dei fratelli Nasocchi, raffigurante la Madonna col bambino.

PROGRAMMA FAI D’AUTUNNO IN PROVINCIA DI PADOVA

A Padova, i Giovani del Gruppo FAI di Padova attendono i visitatori nei ricchi saloni del Palazzo Papafava dei Carraresi, in via Marsala (ingresso esclusivo per gli iscritti FAI); nello Stabilimento Ruffatti, dal 1940 eccellenza nella produzione degli organi a canne (Voltabarozzo) e nella sede della Camera di Commercio (Piazza Insurrezione). Sarà inoltre aperta a Luvigliano di Torreglia (PD), Villa dei Vescovi, bene di proprietà del FAI.

PROGRAMMA FAI D’AUTUNNO IN PROVINCIA DI ROVIGO

La Delegazione FAI e il Gruppo FAI Giovani di Rovigo propongono un itinerario alla scoperta del pittore e decoratore rodigino Giovanni Biasin (Venezia, 1835 – Rovigo, 1912). Partendo dalla mostra temporanea a lui dedicata nella Sala degli Arazzi dell’Accademia dei Concordi, curata dalla dott.ssa Alessia Vedova, il percorso toccherà luoghi della città che ne conservano le opere: il Teatro Sociale di Rovigo, tra i primi teatri veneti a seguire lo stile liberty; l’ufficio del Sindaco e Palazzo Gobatti, di cui Biasin decorò ad affresco il salone del piano nobile. A 100 anni dalla nascita di Mario “Maci” Battaglini, (20 ottobre 1919) sarà inoltre possibile fare un tour all’interno dello Stadio a lui dedicato, vero e proprio “tempio” del rugby italiano.

PROGRAMMA FAI D’AUTUNNO IN PROVINCIA DI VENEZIA

A Venezia, grazie ai Giovani Ciceroni del FAI Giovani di Venezia, saranno aperte: la Chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti, con il “Cristo in croce, la Vergine e San Giovanni” di Paolo Veronese, “Sant’Elena in adorazione davanti alla Croce”, unica opera di Guercino a Venezia, e “Sant’Orsola e le undicimila vergini”, opera mirabile di Jacopo Tintoretto; Palazzo Dolfin Manin, sede della Banca d’Italia, uno degli edifici più riconoscibili del Canal Grande, con il suo carattere spiccatamente neoclassico (ingresso su prenotazione riservato agli iscritti FAI).

La Scuola Grande dell’Arciconfraternita di S. Maria del Carmelo, la cui Sala del Capitolo custodisce le nove tele del soffitto dipinte da Gianbattista Tiepolo tra il 1739 e il 1749. Nel corso delle due giornate saranno inoltre aperti i beni di proprietà del FAI: il Negozio Olivetti di Piazza San Marco e Casa Bortoli (ingresso esclusivo su prenotazione per gli iscritti FAI).



Il Gruppo Fai Giovani di Portogruaro ci fa conoscere la storia tutta da scoprire di Noventa di Piave (VE): l’area archeologica, sito della vecchia Chiesa di San Mauro, risalente all’ XI° secolo, sulla cui area è emerso un complesso romano, medievale e rinascimentale che fissa il processo insediativo locale fin dalle origini, databili I° secolo a.C.

La chiesa e il campanile della Chiesa Arcipretale di San Mauro, uno tra i più alti del Veneto; Villa Lucatello, ora Camerin, eretta nella prima metà del 1600 dai nobili Molin, una delle famiglie più influenti della Serenissima; Villa Ca’ Zorzi e il suo splendido parco all’italiana con piante secolari; l’antico porto, ora parco fluviale, risalente alla fine del X° secolo; da qui parte anche l’ottocentesco “tunnel”, sottopasso che, attraverso l’argine del Piave, collega il centro di Noventa con l’area golenale, molto amato dallo scrittore Goffredo Parise; Villa Da Mula, ora Bonotto; il Centro Didattico Naturalistico “Il pendolino”, museo-laboratorio per la didattica delle scienze naturali e la divulgazione della cultura ecologica, da cui si dipana un “sentiero natura” di circa due chilometri lungo il Piave.

PROGRAMMA FAI D’AUTUNNO IN PROVINCIA DI BELLUNO

Il Gruppo FAI Giovani di Belluno offre la possibilità di scoprire le antiche chiese di Vigo di Cadore, a cominciare dalla Chiesa di Sant’Orsola, chiamata anche la “Cappella degli Scrovegni del Cadore” per il suo ciclo di affreschi realizzati a metà del 1300 da un autore sicuramente influenzato da Giotto.

Semplicissima ma ricca di arte e di valenza spirituale e devozionale è la Chiesa della Difesa con la sua architettura tipica del gotico alpino, il cui interno presenta una variegata stratificazione pittorica con opere dal 1500 al 1700; eretta nel XIII° secolo e sopravvissuta ad un incendio nel XIV° secolo che distrusse l’intero borgo è la Chiesa di Santa Margherita in Salagona, il cui interno presenta una ricca decorazione ad affresco che richiama l’arte bizantina.

PROGRAMMA FAI D’AUTUNNO IN PROVINCIA DI TREVISO

Il Gruppo Fai Giovani di Treviso ci porta alla scoperta di Follina e della sua straordinaria Abbazia di Santa Maria, menzionata per la prima volta in un documento del 1127 e che raggiunse l’apice del suo splendore nel XIII° secolo-XIV° secolo con l’edificazione del chiostro nel 1268 e della basilica, costruita tra il 1305 e il 1335; il Lanificio Paoletti, preziosa testimonianza storica per le stratificazioni architettoniche dello storico complesso industriale e importante archivio storico aziendale di conoscenze trasmesse dalle generazioni susseguitesi nel tempo.

PROGRAMMA FAI D’AUTUNNO IN PROVINCIA DI VERONA

Non è il “solito Barbieri…” quello proposto dal Gruppo FAI Giovani di Verona che invitano a visitare: il Cimitero Monumentale, progettato dal Barbieri in stile neoclassico nel 1828, e gli adiacenti Ossario e Cripta (ingresso riservato agli iscritti FAI). Al “Cimitero monumentale, museo a cielo aperto” è dedicata anche la mostra alla Gran Guardia, realizzata da AGEC in collaborazione con l’Archivio Tommasoli. Saranno inoltre aperti Palazzo Beccherle (ingresso riservato agli iscritti FAI), progettato nel 1818 su committenza di Bernardo Palmarini, Palazzo Bràe Palazzo Barbieri.