Giornate contro i Crimini Ambientali: con le Mamme No Pfas

In questo fine settimana si terranno a Vicenza una serie di appuntamenti sui Crimini Ambientali a cui interverranno giornalisti come Erbani di Repubblica, artisti, cineasti, scrittori, attivisti.

I comitati e le Mamme No PFAS hanno organizzato le Giornate contro i Crimini Ambientali - Let's Stop Them

In occasione dei processi del 21 ottobre (rinviato all’11 novembre) contro la MITENI e del 13 di novembre contro gli attivisti NO PFAS, il movimento No Pfas, nelle sue molteplici singolarità, si mobilita tutto, sia con i corpi, sia culturalmente. Di seguito il programma delle GIORNATE CONTRO I CRIMINI AMBIENTALI organizzato dal Gruppo di Regia Let’s Stop Them per il 26/27 ottobre nel cuore della Città di Vicenza, sede degli industriali e delle Istituzioni che hanno forti responsabilità sulle questioni territoriali sollevate dagli attivisti.

Gli attivisti si stanno mobilitando da tutto il Veneto. E non solo. Testimonianze e presenze arriveranno da varie parti d’Italia, sia a Venezia sia a Vicenza, con collegamento internazionale dall’Auditorium dei Carmini.



GIORNATE CONTRO I CRIMINI AMBIENTALI

26/27 OTTOBRE VICENZA 2019

due giorni di discussione nazionale

e internazionale sui crimini ambientali



SABATO 26 OTTOBRE 2019

>> h 16.30/18.30 Auditorium dei Carmini

INCONTRO CULTURALE MULTIMEDIALE

Presentazione libro + progetto fotografico

VIAGGIATORI DAL BASSO

DALLA TERRA DI SOTTO ALL’ITALIA CHE NON CI STA

[scheda libro] [scheda progetto]

Relatori

Francesco Erbani, giornalista e scrittore

Luca Quagliato, fotografo

h 18.00 STOP GENX > collegamento internazionale con i gruppi NO PFAS del North Carolina, Messico, Olanda

Modera Adriano Verneau

Presentano Francesca Leder e Alberto Peruffo

>> h 19/20.15 Sala della Chiesa dei Carmini

MOMENTO CONVIVIALE TRA GLI ATTIVISTI

Nuovi e vecchi attivismi in ascolto reciproco.

Il punto della situazione nella settimana del processo alla Miteni

APERITIVO

Tutti protagonisti

Piccolo buffet a cura di tutti

>> h 21/23 Cinema Araceli

PROIEZIONE PARTECIPATA + LIBRO

Film + Libro con breve dibattito in preparazione di domenica

ERDE (2019) regia di Nikolas Geyrhalter

IL CONSUMO DELLA TERRA DA PARTE DELL’UOMO COME CRIMINE LEGALIZZATO

UNA VALLE NELL’ANTROPOCENE (2019) di Dario Zampieri

L’UOMO COME AGENTE GEOLOGICO NELLA VAL D’ASTICO

Presentano Alberto Peruffo e Dario Zampieri

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019

>> h 9.30/10 Centro Culturale Porto Burci

MOSTRA FOTOGRAFICA | PRELUDIO

Visita guidata

LA TERRA DI SOTTO. VIAGGIO NEL CONTAMINATO NORD

di Luca Quagliato e Luca Rinaldi

>> h 10.30/12.30 Auditorium dei Carmini > map

TAVOLA ROTONDA ALLARGATA

Conferenza pubblica con dibattito

IL CRIMINE AMBIENTALE TRA ISTITUZIONI E LOTTE TERRITORIALI

Relatori

Alessandro Bratti, Presidente ISPRA

Antonio Di Gennaro, agronomo e territorialista, dalla “Terra dei Fuochi” (Napoli)

Salvatore Livorno, sindacalista e scrittore d’inchiesta, autore di Quanta bella monnezza!

Ilaria Boniburini, urbanista e attivista, da Venezia, curatrice di Eddyburg, esperta di Grandi Opere (TAV, Mose e Grandi Navi)

Serena Tarabini, Phd Candidate dell’Università La Sapienza, Roma, esperta del Trans-Adriatic Pipeline (TAP Salento – Lecce)

Tiziano Cardoso, attivista NO TAV Firenze

Edoardo Bortolotto, avvocato del Movimento No Pfas, Vicenza

Modera Francesco Erbani, giornalista e scrittore

Presentano Francesca Leder e Alberto Peruffo

>> h 13/14.30 Centro Culturale Porto Burci > map

INCONTRO CONVIVIALE DEI MOVIMENTI TERRITORIALI

Nuovi e vecchi attivismi in ascolto reciproco. Verso l’unità dei movimenti territoriali?

BUFFET

Tutti protagonisti

Cibo e buffet a cura di Rete Gas Vicentina

>> h 14.30/18.30 Centro Culturale Porto Burci

ESCURSIONE PARTECIPATA

Nuovi e vecchi attivismi in cammino

VADE RETRO, CRIMINE

IN CAMMINO LUNGO IL RETRONE, IL FIUME DI VICENZA CONTAMINATO DA PFAS, PER RISCOPRIRNE LA BELLEZZA VIOLATA

Accompagnano

Gruppo Vaghe Stelle, escursionisti culturali

Davide Sandini, kayaker e attivista, esperto di idrogeologia

Con la gentile partecipazione di Martina Pittarello

[si raccomandano calzature da trekking, scorte d’acqua, pila frontale, eventuale poncho o ombrello. La camminata si farà anche in caso di pioggia – 12 km raggiungendo e attraversando il Parco del Retrone, Ponte Quarello, Bosco del Quarello, zona Gogna, il parco Bedin Aldighieri, piazzale della Libertà, scalette di Monte Berico, per rientrare a Porto Burci]

>> h 19/20.30 Centro Culturale Porto Burci

MOMENTO CONVIVIALE FINALE

Come ci lasciamo? Prospettive per il futuro. Le nuove vertenze

APERITIVO FINALE

Tutti protagonisti

Cibo e buffet a cura di Rete Gas Vicentina

LA QUESTIONE ALIMENTARE

Intervento di Giovanni Fazio, medico ISDE, sulla “Vertenza Alimentare Movimento NO PFAS”

Intervento di Marzia Albiero e Alberto Peruffo, attivisti e coordinatori delle Giornate, sulla “Class Action NO PFAS come momento di unione delle lotte territoriali”.



26 ott alle ore 16:30 - 27 ott alle ore 20:30

Vicenza

Organizzato da PFAS.land c/o Marcia dei Pfiori Acqua Beni Comuni