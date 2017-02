"Giornate Anti-Noia": questo weekend c'è Microworld!

Cosa fare nel questo weekend? Alla mostra Oltre l'Uomo di Schio arrivano le "Giornate Anti-Noia" per far vivere a grandi e bambini un'esperienza interattiva! La Giornata Anti-Noia comprende l'ingresso alla mostra e un laboratorio pratico-sperimentale tenuto da un operatore didattico specializzato, sulle tematiche della mostra: dall'ingegno al corpo umano, dalla corretta alimentazione alle biotecnologie! Le Giornate Anti-Noia devono essere prenotate entro le ore 16 del giorno precedente chiamando la segreteria mostra allo 388 4917115, inviando una mail a info@distrettoscienza.it o presentandosi presso la Biglietteria della Mostra. Il/la bambino/a paga in totale 10 euro: 5 euro (ingresso mostra) + 5 euro laboratorio Giornate Anti-Noia; l'adulto accompagnatore paga solo l'ingresso alla mostra. Il laboratorio interattivo della Giornata Anti-Noia dura circa 60 minuti, la visita alla mostra...quanto vuoi tu! Le giornate Anti-Noia iniziano con MICROWORLD, un laboratorio interattivo dedicato all'osservazione al microscopio delle cellule del corpo umano! Sabato 11 febbraio dalle 16.30 alle 17.3, e domenica 12 febbraio dalle 10.30 alle 11.30 in occasione del Darwin Day scopriamo come è fatto il nostro corpo osservando al microscopio le cellule della pelle, dei muscoli. Per bambini dai 7 anni in su accompagnati da un adulto! Info su. www.distrettoscienza.it/giornate-anti-noia/.

ELENCO LABORATORI