Giornate Anti-Noia e visite guidate gratuite a "Oltre l'Uomo" di Schio

Oltre l'Uomo: ecco le Giornate Anti-Noia (ingresso mostra + laboratorio a tema) di aprile! E un ricco calendario di visite guidate gratuite alla mostra interattiva dedicata alla storia dell'ingegno e della tecnologia!

CANNUCCIA MANIA: sabato 1 aprile, dalle 16.30 alle 17.30, età: 6+. Il programma televisivo Panorama della BBC trasmette nel 1957 un servizio su degli Alberi di Spaghetti nel Canton Ticino. È uno dei più famosi Pesci d'aprile! Vuoi fare anche tu qualche pesce d'aprile? Partecipa a questo laboratorio interattivo!

FOOD DETECTIVE: domenica 9 aprile, dalle 15.00 alle 16.00, età: 7+. Nel 1843 asce Emilio Bauman, fondatore della ginnastica italiana, che oltre ad aver contribuito in modo decisivo all'inserimento dell'educazione fisica nell'ambito della medicina preventiva e del processo educativo della persona, va ricordato per aver intuito il problema del logorio fisico nella civiltà industriale. Baumann osservava con attenzione le nuove generazioni, notando che esse erano più sedentarie delle precedenti e mostravano una maggiore tendenza all'obesità, propose dunque l'educazione fisica per migliorare l'apparato locomotore e la persona.

Vuoi approfondire il tema dell'educazione alimentare in modo sperimentale? Ti aspettiamo a FOOD DETECTIVE! FOOD DETECTIVE: sabato 22 aprile, dalle 16.30 alle 17.30, età: 7+ Oggi è la Giornata mondiale della salute! Parliamo di come possiamo nutrirci correttamente e sperimentiamo insieme con FOOD DETECTIVE!

ELENCO LABORATORI