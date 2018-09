Giornata Verde: tutto il programma e le limitazioni al traffico

Domenica 30 settembre si terrà la prima domenica ecologica dell'amministrazione Rucco, “Giornata verde”, che prevede il blocco totale della circolazione dei veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione, esclusi quelli elettrici.

Rispetto alle precedenti edizioni, lo stop è previsto soltanto nell'area all'interno delle mura storiche della città e in un orario più ristretto, dalle 10 alle 17. L'iniziativa è stata presentata questa mattina dall'assessore al territorio Lucio Zoppello. Erano presenti anche Maristella Dalla Costa di Svt, il presidente della sezione 6 di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo, Fabio Serafini di Velocity e il vicepresidente della cooperativa Insieme Franco Fontana. “Rispetto alle scorse edizioni, questa prima “Giornata verde”, in programma per domenica 30 settembre, vede ridotti gli orari e la perimetrazione del blocco della circolazione dei veicoli a motore in modo da venire incontro alle esigenze che la cittadinanza ci aveva manifestato in campagna elettorale e che comportavano diverse criticità – ha dichiarato l'assessore al territorio Lucio Zoppello –.

Nel dettaglio, la zona interessata dal blocco corrisponde a una ztl ampliata a cui si aggiunge l'area dove si terrà la manifestazione “San Felice in festa”. Grazie alle numerose iniziative in programma sarà una giornata di festa per la città in cui dovranno essere sottolineati i temi della sostenibilità ambientale”. Da Campo Marzo a piazza dei Signori, da piazza Castello a corso Santi Felice e Fortunato, saranno moltissime le iniziative proposte nelle piazze e nei musei cittadini per vivere la città senza le auto: attività di animazione, spettacoli di arte di strada e laboratori per i bambini, spazi informativi ed espositivi di biciclette tradizionali e a pedalata assistita, biglietto unico speciale a 5 euro valido per la visita a tutti gli otto siti del circuito museale cittadino, e molto altro.

Per tutta la giornata i trasporti pubblici di Svt (Società Vicentina Trasporti) - bus e centrobus - saranno gratuiti nella tratta urbana. Verranno appositamente intensificate la linea bus 1, 5 e 7 e le navette dei centrobus che collegano il centro storico con i parcheggi di interscambio Stadio, Cricoli e Quasimodo. Rimarrà aperto dalle 9 alle 18 (con una breve pausa dalle 13.30 alle 14) il parcheggio biciclette Vi.Bicipark di ponte San Paolo. Per l'occasione, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 sarà gratuito il servizio di marcatura delle bici per contrastare i furti.

In caso di pioggia persistente il blocco della circolazione potrà subire una riduzione dell'orario.

Programma della giornata

Iniziative in centro storico

In Campo Marzo (viale Dalmazia), dalle 10 alle 19 si terrà Camminando tra gli sport. Oltre quaranta enti ed associazioni sportive forniranno informazioni su corsi e attività della stagione sportiva 2018/19 tra cui boxe, pallavolo, hockey, tennis, arti marziali, basket, ginnastica ritmica ed artistica, baseball, sport alpini e subacquei, nuoto, pilates, pole dance, capoeira, parkour, twirling, bike polo, calcio, scherma medievale e tanto altro ancora. Sul palco principale (al centro di viale Dalmazia) si alterneranno esibizioni sportive: gli atleti effettueranno dimostrazioni di fitness, boxe, balli popolari e moderni, danze latino americane, capoeira e balli brasiliani. L'iniziativa è a cura dell'assessorato alle attività sportive in collaborazione con l'associazione Sport.Vi.

Dalle 14 si terrà la manifestazione “open” di Nordic Walking agonistico, valida come Campionato regionale individuale, categorie assolute M e F – Master M e F, con la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia. Programma: dalle 14 alle 15 ritrovo giurie e partecipanti (distribuzione pettorali); alle 15.15 spiegazioni e dettagli tecnici di gara; alle 15.30 partenza gara femminile su 5 chilometri; alle 16.30 partenza gara maschile su 10 chilometri; alle 18 premiazioni. Quota d'iscrizione: 10 euro. Info e iscrizioni: gsa@anavicenza.it (entro le 14 di giovedì 27 settembre). A cura di: Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) - Comitato regionale Veneto, Vipole - High Quality Poles, Gruppo sportivo Alpini Vicenza.

Lungo corso Santi Felice e Fortunato (tratto compreso tra la rotatoria di viale Torino e l'incrocio con via Ponchielli), dalle 11 alle 20.30 è prevista la quarta edizione di “San Felice in Festa”, con musica, danze, shopping, laboratori e giochi per bambini. Nel dettaglio, dalle 11 sarà possibile assistere ad esibizioni degli studenti della scuola di musica Pantarhei e a balli delle scuole di danza Arthur Murray" e "Team Stile Danza".

Dalle 14 alle 17 si terranno attività di animazione per bambini a cura di Arciragazzi. Dalle 15 sono previste visite gratuite alla Basilica S.S. Felice e Fortunato a cura degli studenti dell’Istituto Piovene. Dalle 15 alle 18 musica con il gruppo “Le Saracinesche”. Dalle 16 sfilata musicale samba e reggae della Combo Chinotto Afro-Brasil. Dalle 16 sfilate di moda dei negozi “Le Particulier” e “Gran Galà”. Dalle 16.30 esibizioni di ballo della scuola Fuente Flamenca. Dalle 17.30 alle 19.30 concerto del gruppo Backswing Orchestra. Gli stand saranno in funzione dalle 11 alle 20. L'iniziativa è a cura di Confcommercio Vicenza - sezione territoriale 6, con 35 operatori provenienti dalla zona di San Felice e dai quartieri limitrofi.

In piazza Castello (fronte Coin) alle 9 si terrà l'inaugurazione dei percorsi City Discovery e Nature Discovery realizzati nell'ambito del progetto europeo Hepness for active cities a cura dell'ufficio sport e politiche comunitarie, in collaborazione con Fidal - Comitato regionale Veneto. Dalle 10 alle 18 saranno presenti i gazebo informativi di alcune società ed associazioni: Svt, con esposizione di un bus ecologico, Citemos (a cura di Confartigianato Vicenza), Tuttinbici/FIAB, Cicletica/Ciclofficina; Enpa, gruppo "Vicenza e la Montagna". È prevista anche l'esposizione di biciclette elettriche e tradizionali nei gazebo di El Bike; Bike Garage/Italwin; Cicli Liotto; Askoll Store. In corso Palladio, alle 15.30 e alle 17.30 si terrà uno spettacolo di arte di strada itinerante di Teatro Moro: “Bolle Girovaghe”, dove si mescoleranno il sapore degli antichi mestieri, l’accompagnamento musicale dell’epoca, la magia delle bolle di sapone, l’imprevedibilità di un mezzo che arriva alle persone ed un artista che gioca con la gente e le bolle di sapone. A cura di: Cooperativa Insieme.

In piazza dei Signori, dalle 10.30 alle 18 si susseguiranno spettacoli di arte di strada. Alle 10.30 si terrà una performance musicale di Joe Clemente, vicentino perennemente alla ricerca di nuove sonorità e colori, che proporrà delle composizioni originali totalmente dedicate all’hang drum.

Alle 11.30 andrà in scena uno spettacolo di giocoleria e arti marziali “Tao Juggling”; protagonista dell'esibizione sarà un bizzarro maestro di Tai chi chuan che con il suo kung fu misto ad evoluzioni acrobatiche e numeri di giocoleria saprà stupire il pubblico.

Alle 15.30 si terrà uno spettacolo di clownerie di Skizzo (Enrico Gaspari) in “Water Close” con magie, escapologia e gag comiche e protagonista una toilette. Alle 16 andrà in scena uno spettacolo musicale con Paolo Casolo: compositore e pianista vicentino che da anni gira con la sua Bici-piano, portando la musica nelle piazze d'Europa e accarezzando con le sue note il cuore della gente di ogni età.

Alle 17.30, infine, si terrà il concerto conclusivo della Street Band Combo Chinotto, che arriverà, in sfilata, da corso Santi Felice e Fortunato. Le iniziative sono a cura di Cooperativa sociale Insieme. Dalle 15 alle 18 è prevista animazione di piazza per famiglie e bambini con giochi giganti, scivoli gonfiabili e distribuzione gratuita di palloncini e zucchero filato. Dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare il gazebo informativo de La Piccionaia.

In corso Fogazzaro (fronte ex cinema Corso), dalle 10.30 alle 17.30 sono previsti alcuni spettacoli di arte di strada a cura di Cooperativa Sociale Insieme. Alle 10.30 musica con Paolo Casolo; alle 15.30 spettacolo con il musicista Joe Clemente, alle 16.30 e alle 17.30 giocoleria e arti marziali “Tao Juggling”. In piazza San Lorenzo, dalle 11.30 alle 17.30 si terranno spettacoli di arte di strada a cura di Cooperativa Sociale Insieme. Alle 11.30 la clownerie “Il Tutto Esaudito”, con una comicità abbondantemente romagnola, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra passioni anni '30 e sogni d'infanzia, il tutto a ritmo di tip tap! Alle 17 andrà in scena la clownerie di Skizzo (Enrico Gaspari) in “Water Closet”.

A Parco Querini dalle 15.30 alle 18 Civiltà del Verde proporrà una visita al tempietto e alle serre e laboratori per bambini con carta, fiori e bulbi. Per informazioni e per prenotare: info@civiltadelverde.com.

Nei Musei cittadini

Sono molte le iniziative organizzate per questa occasione nei musei cittadini con ingressi a tariffe speciali. Il biglietto unico speciale a 5 euro sarà valido per la visita a tutti gli otto siti del circuito museale (Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Chiesa di Santa Corona, Museo Naturalistico Archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, Museo Diocesano e Palladio Museum). L'ultima entrata ai musei è prevista 30 minuti prima dell'orario di chiusura indicato.

Il Teatro Olimpico sarà aperto dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30). Sarà possibile l'ingresso con biglietto unico a 3 euro (valido anche per l'ingresso a Palazzo Chiericati). La Chiesa di Santa Corona sarà aperta dalle 9 alle 17 con ingresso ridotto a 1 euro. A Palazzo Chiericati, aperto dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30), si potrà accedere con biglietto unico a 3 euro (valido anche per l'ingresso al Teatro Olimpico). Sarà gratuito l'ingresso al Museo Naturalistico Archeologico, aperto dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30), e al Museo del Risorgimento e della Resistenza, aperto dalle 9 alle 13 (ultima entrata 12.30) e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata 16.30). Il Museo Diocesano sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Le Gallerie D’Italia – Palazzo Leoni Montanari si potranno visitare dalle 10 alle 18. Il Palladio Museum a Palazzo Barbaran da Porto sarà aperto dalle 10 alle 18. I biglietti speciali potranno essere acquistati all'Ufficio Iat (Informazione accoglienza turistica) in piazza Matteotti 12 (a fianco entrata giardino del Teatro Olimpico) aperto dalle 9 alle 17.30 (tel. 0444320854, email: iat@comune.vicenza.it e info@vicenzae.org) o alla biglietteria del Museo Naturalistico Archeologico, in contra' Santa Corona, dalle 9 alle 12.30 e dalle 13 alle 16.45 (tel. 0444320854, email: iat@comune.vicenza.it)

Eventi nel quartiere del Villaggio del sole

Dalle 10 alle 12, con ritrovo alle 9.30 nell'area verde a fianco della scuola primaria Colombo (nel quartiere del Villaggio del Sole) si terrà l'iniziativa “Puliamo il Mondo” con la pulizia delle principali vie del quartiere. L'evento è a cura di: Legambiente in collaborazione con il Comitato "Villaggio che non dorme".

Modifiche alla circolazione

È vietata la circolazione, dalle 10 alle 17, nella circonvallazione interna di Vicenza per tutti i veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione esclusi i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (no ibridi). In corso Santi Felice e Fortunato, nel tratto compreso tra viale Torino e via Amilcare Ponchielli, il divieto è esteso a tutti i tipi di veicoli dalle 10 alle 20 per consentire lo svolgimento dell'iniziativa "San Felice in festa". in viale Roma, per consentire lo svolgimento della manifestazione "Camminando tra gli sport", divieto di circolazione a tutti i tipi di veicoli nel tratto compreso tra viale Verdi e il piazzale della Stazione con obbligo di svolta a sinistra in uscita dal parcheggio "Park Verdi" dalle 9 alle 20.

Elenco delle strade percorribili che circondano l'area vietata alla circolazione Viale Mazzini; viale D’Alviano; viale F.lli Bandiera (dalla rotatoria di porta San Bortolo a viale Rodolfi); via Rodolfi; via Ceccarini; via Legione Gallieno; viale Margherita; viale del Risorgimento Nazionale; viale X Giugno (da viale Risorgimento Nazionale a viale Venezia); viale Venezia; piazzale della Stazione; viale Milano; viale dell’Ippodromo; piazzale Bologna.

Elenco delle strade percorribili all'interno e in prossimità dell'area vietata alla circolazione Corso Santi Felice e Fortunato, da piazzale de Gasperi fino all’intersezione con viale Milano in direzione di quest’ultima; viale Roma, dall’uscita del parcheggio “Verdi” fino a piazzale De Gasperi in direzione di quest’ultimo, per i soli veicoli in uscita dal parcheggio stesso. Parcheggi Resteranno aperti i parcheggi “viale D’Alviano – Porta San Bortolo”, “viale Rodolfi” (in prossimità dell’ingresso dell’Ospedale Civile), “piazzale Bologna” e “parcheggio Verdi”.

Controlli e sanzioni

Durante la fascia oraria in cui è in vigore il blocco, i varchi saranno presidiati da volontari della protezione civile, da alcuni alpini e nonni vigile, il cui contributo è indispensabile per la realizzazione di un'iniziativa di questa portata. Gli agenti della polizia locale pattuglieranno la città per garantire il rispetto dell'ordinanza. Chi ignora il divieto è soggetto a una sanzione amministrativa da 85 a 338 euro come previsto dall'articolo 7, commi 1, lett. b) e 13 del Codice della Strada. Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

Autobus e centrobus gratuiti

Per l'intera giornata centrobus (sia la sosta sia la corsa) e tutte le corse, nelle sole tratte urbane degli autobus, saranno gratuiti. Saranno intensificate nelle corse le navette dei centrobus che collegano il centro storico con i parcheggi di interscambio Stadio, Cricoli e Quasimodo.

La linea 10 dal parcheggio Stadio a piazza Matteotti circolerà dalle 9 alle 14 con corse ogni 10/12 minuti e dalle 14 alle 20.30 con corse ogni 6/8 minuti; la linea 20 dal parcheggio Quasimodo a corso Fogazzaro e contra' Cantarane circolerà dalle 9.00 alle 20.10 con corse ogni 20 minuti; la linea 30 dal parcheggio Cricoli a ponte degli Angeli circolerà dalle 9 alle 14 con corse ogni 15/20 minuti e dalle 14 alle 20.30 con cadenza di 10 minuti. Possibile utilizzo della linea 7 in direzione centro storico dalle fermate di via Pieropan e via Onisto potenziata con corse ogni 15 minuti. Anche le linee urbane degli autobus saranno gratuite per tutto il giorno e verranno appositamente intensificate: la linea 1 nella tratta via Moneta - Stanga passerà dalle 10.00 ogni 15 minuti (anziché ogni 30) e dalle 14.00 ogni 10 minuti (anziché ogni 20); la linea 5 ( Villaggio del Sole - Ospedaletto) e la linea 7 (via Carso - san Pio X) nel pomeriggio dalle 14 corse ogni 15 minuti (anziché ogni 30). I percorsi di alcune linee e dei servizi centrobus saranno interessati da deviazioni, dettagliate quanto prima sul sito di Svt (Società vicentina trasporti).

In caso di pioggia In caso di pioggia persistente il blocco della circolazione potrà subire una riduzione dell'orario e le iniziative in programma non verranno rinviate.

Marcatura e noleggio bici al Vi.Bicipark di ponte San Paolo Rimarrà aperto dalle 9 alle 18 (con una breve pausa dalle 13.30 alle 14) il parcheggio biciclette Vi.Bicipark di ponte San Paolo. Per l'occasione, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 sarà gratuito il servizio di marcatura delle bici per contrastare i furti.

Maggiori informazioni sul Vi.Bicipark sono disponibili al link: http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42734,81266. Bus turistici Restano accessibili gli stalli riservati in viale dello Stadio e viene consentita la discesa e salita dei passeggeri con sosta temporanea presso "ex sedime ferroviario".

Sono soppressi gli stalli in viale Roma e viale dell'Ippodromo.