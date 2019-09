Giornata verde senza auto: tantissime le iniziative in centro

Giornata verde, sette ore senza auto e tante proposte per bambini e famiglie nelle piazze, del centro città e nei musei.

A Campo Marzo torna Camminando tra gli sport, a San Felice la quinta edizione di “San Felice in festa” e a Borgo Scroffa la seconda edizione di “Passeggiata in Borgo Scroffa” e Passeggiando in fattoria 2019: degustazioni, laboratori e tanti eventi a Campo Marzio.

„Passeggiando in fattoria 2019: degustazioni, laboratori, tanti eventi a Campo Marzio“

Da Campo Marzo a piazza dei Signori, da piazza Castello a piazza San Lorenzo, saranno moltissime le iniziative proposte in centro storico e nei musei cittadini per vivere la città senza le auto: attività di animazione, spettacoli di arte di strada e laboratori per i bambini, iniziative di pulizia di aree verdi e di promozione di progetti europei, spazi informativi ed espositivi di biciclette tradizionali e a pedalata assistita, biglietto unico speciale a 6 euro valido per la visita a tutti gli otto siti del circuito museale cittadino e visite guidate gratuite a Palazzo Trissino.

Programma delle iniziative in centro storico

A Campo Marzo, lungo viale Dalmazia, ritorna la manifestazione Camminando tra gli sport, dalle 10 alle 19, sono in programma esibizioni sportive e iniziative di promozione delle attività delle società sportive vicentine, con giochi e animazione per grandi e piccini.

Dalle 10 alle 17, verso viale dell'Ippodromo, i bambini e le loro famiglie potranno partecipare a Passeggiando in fattoria, promossa da Latterie Vicentine S.c.a..

Alle 12, all'Esedra di Campo Marzo, si terrà l'inaugurazione della sezione alpina nei locali dell'ex Caffè Moresco. Dopo l'ammassamento dei gruppi alpini in piazza De Gasperi (alle 11.30 di fronte al Giardino Salvi), prenderà il via la sfilata fino all’Esedra di Campo Marzo. Alle 12.15 è prevista l'alzabandiera e, a seguire, la cerimonia di riconsegna e inaugurazione dei locali.

In corso Santi Felice e Fortunato, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Torino e l'incrocio con via Ponchielli, dalle 10 alle 20 si terrà la quinta edizione di San Felice in Festa con musica, danze, shopping, laboratori e giochi per bambini.

Per tutta la giornata saranno a disposizione 40 stand con l'esposizione e la vendita di prodotti, 30 gazebo di hobbisti con creazioni artistiche e articoli unici fatti a mano, musica e balli con i gruppi “Le Saracinesce” e i “Babata” e le danzatrici del ventre.

Nel pomeriggio sono in programma sfilate dei negozi di abbigliamento “Le Particulier” e “Gran Galà” e i look di “Un diavolo per capello” – salone uomo e donna, spazi e animazione per i più piccoli.



In piazza Castello, dalle 10 alle 17, sarà allestito un gazebo informativo di Società vicentina trasporti Srl (Svt) per l'esposizione di un bus ecologico. Inoltre, altri gazebi informativi saranno dedicati all'esposizione di biciclette elettriche e tradizionali: El Bike/DoppiaPotenza srl, Bike Service e Askoll Store.

A Palazzo Trissino, in corso Palladio 98, si terranno due visite guidate gratuite (posti esauriti), la prima alle 9.30 e la seconda alle 10. Ciascuna visita, della durata di 90 minuti e rivolta a gruppi di 30 persone al massimo, condurrà alla scoperta dell'area sotterranea di Palazzo Trissino, della sala degli Stucchi, della sala Giunta (sala di Santa Savina) e della sala del Consiglio comunale. L'uscita è prevista dalla Loggia del Capitaniato su piazza dei Signori. L'iniziativa è a cura dei Musei Civici Vicenza. Per informazioni: Iat tel. 0444320854, email iat@comune.vicenza.it .



Dalle 10 alle 17 in piazza dei Signori, piazza Biade e piazzetta Palladio, volontari Fiab e della Cooperativa Insieme saranno presenti con gazebi informativi e distribuiranno volantini sul progetto Pro-Byke. Inoltre verranno somministrati e raccolti questionari che riguardano la percezione dei cittadini nei confronti della ciclabilità vicentina, in attuazione del progetto "ITAT3022 - PRO-BYKE" (cofinanziato dal fondo europeo di Sviluppo Regionale e Interreg V-A Italia-Austria). Nell'ambito di questo progetto martedì 17 settembre si è costituito a Vicenza il byke-team che svolgerà azioni di monitoraggio sulla mobilità ciclabile vicentina fornendo nei prossimi mesi utili indicazioni all'amministrazione comunale.

Fiab propone anche Bimbimbici, manifestazione che prevede un percorso in bicicletta di 4,6 chilometri con partenza da piazza dei Signori alle 10 (ritrovo alle 9.30). Itinerario: piazza dei Signori, contra' del Monte, contra' Porti, contra' Riale, corso Fogazzaro, piazza San Lorenzo, via Bartolomeo Montagna, contra' Del Quartiere, contra' Porta Nova, contra' Sant’Ambrogio, contra' San Rocco, contra' Mure San Rocco, contra' Mure C. Domini, contra' Porta Santa Croce, corso Fogazzaro, incrocio Pedemuro San Biagio, Motton San Lorenzo, Mure Porta Castello, piazza Castello, Mure Pallamaio, viale Eretenio, viale Dalmazia (Campo Marzo), viale Roma, piazzale De Gasperi, corso Palladio (contra' del Monte), contra' santa Barbara e rientro in piazza dei Signori.

Per la Giornata Verde il WWF Vicenza Padova, invece, metterà a disposizione un capanno di avvistamento di fauna selvatica dove saranno organizzati laboratori ludico/educativi “L'oasi in città” per bambini.

Nel cuore della città troveranno anche spazio un gazebo informativo dell'Enpa, l'attività di riciclo creativo del Gruppo Vicenza 1 scout Cngei e, dalle 14 alle 17, il Ludobus per bambini a cura di Arciragazzi.

Dalle 14 alle 17 in piazza dei Signori per i bambini è previsto l'intrattenimento itinerante “Bolle in multicolor e le magiche sculture” a cura di Musica Globale. In programma tantissime bolle di sapone e sculture con palloncini colorati. Nel corso della giornata lo stesso intrattenimento verrà proposto anche a “Passegiando a Borgo Scroffa”, dalle 10 alle 12.

Dalle 14 alle 17 Viacqua garantirà erogazione di acqua del rubinetto e laboratori didattici per bambini sull'acqua.

Infine, Lions Club International Vicenza – Riviera Berica proporrà “Tutti giù per Terra”, laboratorio didattico di piante aromatiche per piccoli artisti/ortisti.

Dalle 15 alle 18.30 ai chiostri di San Lorenzo, in piazza San Lorenzo, si potrà partecipare a “Salviamo il parco SelvArt”, iniziativa promossa dall'associazione Civiltà del Verde in collaborazione con Daniele Zovi. Sarà presentato il progetto e verranno proposti dei laboratori di arte per bambini per raccogliere fondi per salvare il bosco SelvArt a Mezzaselva di Roana sull'Altopiano di Asiago, distrutto dalla tempesta Vaia. Nel dettaglio: alle 15.30 si terrà laboratorio artistico per i bambini “il nostro bosco”; alle 16.30 è prevista la proiezione del documentario“La foresta ferita”, in anteprima mondiale al festival “Trento film festival” 2019, di Gianpiero Capecchi; seguiranno, alle 17.15, testimonianze e aggiornamenti sul tema “l'Altopiano e la tempesta Vaia”; alle 17.30 l'incontro con lo scultore Marco Martalar di Roana sul tema “Selvart, il parco di arte naturale nel cuore dell’Altopiano di Asiago”.

Dalle 9 alle 13 Coldiretti proporrà “La vendemmia ed il vino - abbinamenti tra vino e formaggi” nel negozio di Campagna Amica in stradella Garofolino e corso Fogazzaro 37,



Domenica 22 settembre rimane aperto con orario continuato, dalle 10 alle 18, il parcheggio biciclette Vi.Bicipark di ponte San Paolo, dove in collaborazione con la cooperativa M25 viene svolto abitualmente il servizio di marcatura delle bici per contrastare i furti. Per la giornata di domenica 22 il servizio punzonatura sarà effettuato gratuitamente grazie al progetto “MobilitateVI”, cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.

Centrobus e autobus urbani gratuiti.

Per l'intera giornata centrobus (sia la sosta sia la corsa) e tutte le corse, nelle sole tratte urbane degli autobus, saranno gratuiti. Inoltre saranno appositamente intensificate le linee 1, 5 e 7 e le corse delle navette dei centrobus, che collegano il centro storico con i parcheggi di interscambio Stadio, Cricoli e Quasimodo.

Domenica 22 settembre, dalle 10 alle 17 all'interno delle mura storiche, è in programma una nuova edizione della “Giornata verde” con il divieto di circolazione per i veicoli a motore termico con qualsiasi tipo di alimentazione, esclusi quelli elettrici.

Stop alle auto anche in corso San Felice e Fortunato dove, per consentire lo svolgimento dell'iniziativa San Felice in Festa, non si potrà circolare tra via Torino e Ponchielli dalle 9 alle 22, a Borgo Scroffa, nel tratto compreso tra via Legione Gallieno e via Raffaele Pasi, dove, per consentire la seconda edizione di “Passeggiata in Borgo Scroffa”, la circolazione sarà interdetta dalle 10 alle 19.

Chiusa al traffico anche via IV Novembre dalle 10 alle 17, nel tratto compreso tra contra' Mure Porta Santa Lucia e contra' delle Fontanelle, con conseguente deviazione degli autobus e relative fermate, per consentire lo svolgimento della manifestazione organizzata da Confesercenti del Veneto centrale.