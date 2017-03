Giornata Nido Aperto: open day dell'asilo "A Piccoli Passi" ad Arzignano

Sabato 8 aprile dalle 10 alle 12 l'assessorato comunale all'istruzione organizza l'evento "Giornata Nido Aperto" per genitori e famiglie a Villaggio Giardino di Arzignano in via Giolitti 8. Sarà possibile visitare la struttura dell'asilo nido "A Piccoli Passi" e il Micronido Comunale per chiedere informazioni sui servizi e sul loro funzionamento. Per informazioni: 0444.670579.

Il sindaco arzignanese Giorgio Gentilin e l'assessore comunale all'Istruzione Laura Ziggiotto plaudono l'iniziativa: "Questa struttura, gestita dala Cooperativa Moby Dick, ha sempre soddisfatto le aspettative dell'amministrazione comunale ed è conosciuta nel territorio per la grande serietà e competenza".

ELENCO INCONTRI