Giornata Mondiale del Risparmio: iniziative per scuole e famiglie alle Gallerie d'Italia

Dal 24 al 31 ottobre, in occasione della Settimana del Risparmio, le Gallerie d’Italia, sedi museali e culturali di Intesa Sanpaolo, promuovono "L’Arte del Risparmio" con un programma di attività di laboratorio per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado oltre a percorsi di visita per studenti e adulti volti a diffondere la cultura del risparmio. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Museo del Risparmio, l’Archivio Storico, le banche estere del gruppo e alcune filiali sul territorio nazionale.

ATTIVITA' ALLE GALLERIE D'ITALIA DI PALAZZO LEONI MONTANARI. A Vicenza le gallerie di Palazzo Leoni Montanari propongono percorsi tematici per le scuole e una particolare iniziativa dal titolo "La cornucopia e la bilancia" riservata alle famiglie. Tutti i visitatori potranno inoltre ammirare una piccola mostra di oggetti storici dedicati al risparmio provenienti dalle collezioni della banca.

GIORNATA MONDIALE DEL RISPARMIO. Fu istituita nel 1924 a Milano, nella sede storica della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde al termine un convegno internazionale, organizzato in occasione del centenario della propria fondazione al quale parteciparono più di 350 delegati in rappresentanza di oltre 7000 Casse di Risparmio provenienti da 26 paesi. A partire dal 31 ottobre 1925 messaggi di incentivazione del risparmio sono diventati protagonisti di capillari campagne propagandistiche rivolte in particolare, ma non solo, ai giovanissimi per il tramite delle scuole.

ELENCO MANIFESTAZIONI