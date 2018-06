Giornata Mondiale del Rifugiato: una settimana di eventi in diocesi

Si celebra in tutto il mondo il 20 giugno la Giornata Mondiale del Rifugiato istituita dall’Onu. Per questa occasione anche quest’anno a Vicenza e in diocesi il mondo cattolico organizza una serie di appuntamenti per riflettere e creare momenti di convivialità e incontro.

Due le iniziative principali previste a Vicenza. La prima per la sera di lunedì 18 giugno - alle 20,45 al Centro Culturale San Paolo, con una conferenza-spettacolo di e con Stefano Allievi, dal titolo “Immigrazione: cambiare tutto”.

La seconda sarà una Veglia Ecumenica di preghiera "Morire di Speranza" in memoria di chi ha perso la vita cercando di raggiungere l’Europa: appuntamento il 20 Giugno alle ore 20,30 nella Chiesa di Santa Bertilla a Vicenza.

I due appuntamenti sono organizzati daMigrantes, Centro Astalli, Chiesa Evangelica Metodista, Associazione Presenza Donna, Caritas Vicentina.

I numeri

I numeri dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) dicono che in tutto il mondo sono oltre 65 milioni le persone costrette a lasciare il loro paese di origine, delle quali 22,5 milioni sono rifugiati, per metà minorenni. In Italia nel 2017 (dati Ministero dell’Interno), erano presenti 130.119 richiedenti asilo (123.600 nel 2016). 12 mila l’anno scorso i richiedenti asilo presenti in Veneto, dei quali 2.300 nel vicentino.

Le altre iniziative in diocesi

Mercoledì 20 giugno alle 20.30 presso il teatro di Magrè di Schio è in programma la tavola rotonda “Quali politiche per l’accoglienza?” con Sergio Paronetto (direttore del centro studi di Pax Christi) e Igor Brunello (Avvocato ed esperto di diritto internazionale) e con un intervento dell’onorevole Cécile Kyenge.

Venerdì 22 giugno a Pianezze, presso la Casa della Gioventù, alle 20,30 partita di calcetto tra richiedenti asilo e simpatizzanti e cena conviviale autogestita. Semprevenerdì 22 alle 20,30 a Malo presso l’Auditorium San Gaetano, per il ciclo di proiezioni “Acqua, terra, uomo” è in programma la visione del film “Terraferma” di Emanuele Crialese (evento in collaborazione con l’associazione Non dalla guerra” e la parrocchiadi Monte di Malo.

Sabato 23 giugno a Magrè di Schio andrà in scena il Palio dei popoli, un torneo di calcio a 5 con squadre dai cinque continenti.

Domenica 24 giugno le persone richiedenti protezione internazionale parteciperanno alla messa delle 10 nella Chiesa di S.Abbondio a San Bonifacio, mentre ad Ancignano al Brolo, alle 15, ci sarà un momento di testimonianza assieme ai richiedenti asilo e ai volontari del vicariato di Sandrigo.

Lo stesso giorno a Brogliano, alle 17, verrà proiettato il documentario “Come il peso dell’acqua” di Andrea Segre, mentre alla sera si cenerà con le pizze preparate dalle persone richiedenti protezione internazionale.