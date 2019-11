Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne a Vicenza

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, l'ufficio Pari opportunità del Comune di Vicenza in collaborazione con la Consulta comunale per le Politiche di Genere e molte associazioni femminili del territorio, propone numerose iniziative per mantenere i riflettori accesi su una questione sociale e culturale purtroppo sempre di tragica attualità.



Diversi luoghi della città ospiteranno molte proposte che affrontano i temi della violenza sulle donne, delle discriminazioni di genere, del femminicidio, per accrescerne la sensibilizzazione. Al tempo stesso, l'obiettivo è far conoscere al pubblico gli strumenti a disposizione per evitare il verificarsi di certi spiacevoli episodi oltre che le opportunità e i servizi presenti sul territorio. Sarà possibile assistere a spettacoli teatrali e concerti, partecipare a tavole rotonde, ad eventi sportivi, presentazione di un libri, visitare mostre con un unico filo conduttore: la riflessione sul tema della violenza alle donne. La gran parte degli appuntamenti sono ad ingresso libero oppure prevedono la raccolta di offerte per sostenere progetti specifici.

Venerdì 22 novembre 2019:

Piece teatrale "Madri"

Teatro Astra - Contrà Barche 55

Con Eleonora Fontana e Sara Favero

Interpretata dal gruppo Radicate Modernità.

Testo di Raffaella Calgaro, Associazione Soroptimist.

Le condizioni della donna e della maternità attraverso epoche e spazi tra loro lontani ma accomunati dal vissuto femminile che diventa forza e voce contro le violenze che segnano le esistenze umane.

Sabato 23 novembre 2019:

Marcia Silenziosa - Ore 15.30 - 16.30

"La violenza sulle donne non ha tempo né confini. Le vittime non parlano solo la nostra lingua, ma tutte le lingue del mondo. Le ricordiamo senza altre parole".

Le partecipanti son invitate a portare un fiore o un foulard rosso.

Percorso marcia: esedra di Campo Marzo, viale Roma, Porta Castello, corso Palladio, contra' Santa Barbara, piazza Biade.

Alla conclusione dell'iniziativa è previsto un flash mob.

Sabato 23 novembre 2019:

Presentazione del libro "Crescere uomini" - Ore 17.00

Chiostri di Santa Corona

Le parole dei ragazzi su sessualità, pornografia, sessismo di Monica Lanfranco.



Domenica 24 novembre 2019:

WIRun 2019 flash-mob "Vicenza di corsa contro la violenza" - Ore 10.00 - 12.00

Centro storico

Le Wir (acronimo di Women in run) sono un network di runner con l'obiettivo di condividere allenamenti, eventi di beneficenza e solidarietà con donne vittime di violenza. Combattono la violenza con l'unica arma che hanno a disposizione: la loro passione per la corsa.

Evento sportivo, ludico-motorio lungo le vie del centro storico.

Percorso di corsa: 10 chilometri

Percorso camminata/corsa: 5 chilometri

Da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre 2019:

Inaugurazione mostra fotografica "Obiettivi Violenti 2.0" - Ore 18.30

Palazzo Cordellina - Contrà Riale, 12

La mostra, attraverso i suoi scatti, mette al centro dell'attenzione la violenza dell'uomo nei confronti della donna. Un tema purtroppo sempre attuale per il quale è necessario educare al rispetto della persona e dei diritti delle donne, contrastare gli stereotipi di genere che sono alla base di una visione errata di uomini e donne nella società, informare e sensibilizzare.

L'esposizione ha l'obiettivo di approfondire le cause che spingono l'uomo a commettere atti di disumana efferatezza attraverso l'analisi di alcune delle possibili cause scatenanti la violenza stessa.

Giovedì 28 novembre 2019:

Serata musicale "Niente cambia se non cambi niente" - Ore 20.30

Teatro Comunale Città di Vicenza - Via Mazzini, 39

Cocerto con l'Ensamble Neuma dei giovani musicisti vicentini.

L'Orchestra Giovanile vicentina propone un repertorio di musiche tratte da film e musica classica:



Pavane op.50. G. Faure'

Pavane pour une infante defunte. M. Ravel

Medley la vita e' bella. N. Piovani

Gabriel's oboe. E. Morricone

Can you feelthe love tonight. E. John

C'era una volta il west. E. Morricone

La la land. J. Hurwitz

Pearl harbor. H. Zimmer

Balla coi lupi. J. Barry