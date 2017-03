"Giornata Internazionale della Felicità" a Vicenza

INCONTRO GRATUITO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FELICITA' Tutti noi aspiriamo a vivere una Vita Felice, ma la maggior parte di noi non è a conoscenza di quali azioni pratiche possono aumentare il proprio benessere. La Dott.ssa MAURIZIA MOLTONI, Ambasciatrice per l'Italia del Movimento Internazionale ACTION FOR HAPPINESS e fondatrice di PNL Vicenza, presenterà le 10 Chiavi della Felicità, 10 azioni pratiche applicabili ogni giorno e supportate da numerose ricerche scientifiche finalizzate a migliorare il benessere psico-fisico di ognuno di noi. Durante la serata verranno anche presentate le iniziative per il 2017 del Movimento Action For Happiness Italia con sede a Vicenza, tra cui il corso gratuito a numero chiuso "Exploring What Matters" ("Esplorare quello che conta") in partenza ad aprile. L'incontro è gratuito e aperto a tutti.

ELENCO INCONTRI