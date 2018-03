Giornata internazionale della donna, le iniziative fino al 28 marzo

Proseguono le iniziative della rassegna “8 marzo, giornata internazionale della donna” (2-28 marzo) che comprende spettacoli, convegni, incontri, concerti, mostre, spazi informativi, momenti di preghiera e occasioni di solidarietà proposti da numerosi gruppi e associazioni femminili attivi in città oltre che da associazioni sensibili alle tematiche di genere, dalla Consulta comunale per le politiche di genere, in collaborazione con l’ufficio comunale per le pari opportunità, con l'assessorato alla crescita e con l'assessorato alla comunità e alle famiglie.





Programma delle iniziative

Fino a domenica 18 marzo al Museo Civico di Palazzo Chiericati, nella sala del Firmamento, si potrà ammirare l'opera d’arte contemporanea “They shine s with both” di Martina Camani, a cura di Marta Scaccia, prodotta da Teatro della Cenere e accompagnata da una performance. L'evento sarà proposto tutti i giorni dal 10 al 18 marzo, alle 11, 11.30, 14, 14.30, 15.30 e 16.Inaugurazione: venerdì 9 marzo alle 19. L’opera nasce in occasione della festività dell’8 marzo; un’installazione e una performance indagano la relazione tra il femminile e il maschile nell’interiorità di ogni essere umano verso la direzione di una possibile compresenza e armonizzazione delle due nature. Protagonista è una spada in acciaio dall’elsa dorata: su di essa brilla l’iscrizione “They shines with both”, da cui il titolo dell’opera. La spada si configura come elemento e simbolo in cui le due direzioni, orizzontale e verticale, maschile e femminile, si incontrano. Femminile è linea orizzontale, materia, terra, inconscio, generazione, ventre che accoglie, luce argentata; maschile è spirito, cielo, coscienza e trascendenza, linea dorata, che con fermezza separa e fende. Nella spada i due elementi si incontrano, nettamente contrapposti, ciascuno in cerca della propria direzione e identità, eppure uniti. Sarà messo in vendita online e all’ufficio IAT del Teatro Olimpico, il libro d’artista They shines with both con testi di Marta Scaccia, Damiano Fina e Simone Rossi e progetto grafico di Martina Camani. Ingresso con biglietto del Museo di Palazzo Chiericati.

Per informazioni: info@teatrodellacenere.it , www.teatrodellacenere.it , www.facebook.com/teatrodellace nere .

Mercoledì 14 marzo, alle 20.45, nella sede di MiT & congressi, in via dei Montecchi 23, si terrà la conferenza dal titolo “Postura, movimento e percezione del proprio corpo”, nell’ambito del programma Donne e Salute. Relatrice sarà Bernadette Peretti, docente di scienze motorie all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L’iniziativa è a cura di MOICA Vicenza. L’ingresso è libero.

Per informazioni: esmj.gf@gmail.com .

Lunedì 19 marzo, alle 14.30, nella sede della CISL in viale Carducci 23, sarà inaugurato lo sportello Cisl #Buonlavoro. Si tratta di uno spazio di ascolto, supporto, sindacale, psicologico e legale per chi vive situazioni di disagio e subisce discriminazioni, molestie o mobbing sul luogo di lavoro. Il servizio è a cura di UST CISL Vicenza. L’ingresso è libero. Per informazioni: ust.vicenza@cisl.it .

Informazioni

Per informazioni sulle iniziative della giornata della donna è possibile contattare l'ufficio Pari Opportunità, corso Palladio 98, tel. 0444 222162, pariopp@comune.vicenza .it