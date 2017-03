"Giornata Internazionale dei Planetari" all'Osservatorio di Arcugnano

In occasione della "Giornata Internazionale dei Planetari", domenica 12 marzo alle 15 l'Osservatorio "G. Beltrame" di Arcugnano (frazione Torri) in via Santa Giustina 127 organizza una speciale osservazione del cielo con la spiegazione dei movimenti e delle caratteristiche del Sole. Nel piazzale adiacente saranno disponibili alcuni telescopi per ammirare i fenomeni celesti. Partecipazione gratuita.

L'Associazione dei Planetari Italiani PLANIT, membro dell'International Planetarium Society Council, ha sede presso il Centro Studi e Ricerche Serafino Zani di Lumezzane (BS) in via Bosca 24, dove è ubicato l'archivio nazionale planetari. Poi l'Associazione Amici dei Planetari AAP è nata a Brescia nel 1986 e ha promosso a livello nazionale la conoscenza e la diffusione di queste strutture, veri e propri "teatri delle stelle" dove viene simulato, sotto cupole di piccole e grandi dimensioni, l'aspetto ed i moti del cielo stellato. L'Associazione si è fatta promotrice del primo censimento dei planetari italiani dal 1986 ad oggi, continuamente aggiornato e del meeting dei planetari italiani. A livello internazionale ha promosso "Giornata dei Planetari," che si svolge nella domenica precedente o seguente l'equinozio di primavera. La "Giornata" è anche l'occasione per promuovere collaborazioni e gemellaggi tra planetari di paesi diversi. Dal 2008 l'AAP ha terminato le sue attività in occasione della nascita dell'Associazione dei Planetari italiani (PLANIT). Info: www.planetari.org.

ELENCO MANFESTAZIONI