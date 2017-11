"Giornata Internazionale contro Violenza sulle Donne 2017": tutti gli eventi a Vicenza

Previsti numerosi eventi nel centro storico e nei quartieri di Vicenza per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che verrà celebrata il 25 novembre con un fitto calendario è promosso dall'ufficio Pari opportunità del comune del capoluogo berico in collaborazione con la Consulta comunale per le Politiche di Genere e con numerose associazioni femminili del territorio.

PROGRAMMA IN SINTESI. Dalla corsa contro la violenza di Women in Run alla Marcia Silenziosa di sabato fino al teatro-forum "Catene Violente" e al concerto benefico "In-Canto Contro la Violenza" del Coro Phoenix di domenica. Mercoledì la manifestazione si chiuderà con l'incontro "Misure contro la violenza intrafamiliare" alla Circoscrizione 6. Quattro le mostre per rappresentare la lotta contro la violenza sulle donne: "Un Mondo Accanto" alla Circoscrizione 6; "In Your Shoes" al Galla Caffè; "Inviolabili" a Palazzo San Giacomo; "Le Nuove Afroditi" al Museo Naturalistico Archeologico" di Vicenza.

CALENDARIO EVENTI A VICENZA:

VICENZA DI CORSA CONTRO LA VIOLENZA. Anche attraverso lo sport sarà possibile dare un segnale di stop alla violenza. Sabato 25 novembre, dalle 10 alle 12 da piazza San Lorenzo, Women in run promuovono “Vicenza di corsa contro la violenza”: 10 chilometri di corsa o 5 di camminata per le vie del centro. L’offerta libera prevista per la partecipazione verrà devoluta al CeAv. Inoltre Women In Run metteranno in vendita il loro calendario "Un pensiero al giorno per dire stop alla violenza”. Info: womeninrunvicenza@gmail.com, facebook Women in Run Vicenza.

MARCIA SILENZIOSA. Una delle iniziative più significative è la Marcia Silenziosa di sabato 25 novembre, con partenza alle 15.30 (ritrovo alle 15) da Campo Marzo (esedra di viale Roma) e arrivo in piazza Biade alle 16.30 circa (percorso: Campo Marzo, viale Roma, porta Castello, corso Palladio, contra’ Santa Barbara, piazza Biade), a cura della Consulta per le Politiche di Genere del Comune di Vicenza, dell’Associazione Donne Medico della Provincia di Vicenza e del CeAv. Verranno ricordate – senza parole - le vittime che parlano tutte le lingue del mondo. A conclusione l’Orchestra Giovanile Vicentina eseguirà una performance musicale possibile grazie al contributo di Soroptimist. La partecipazione è libera. Info: pariopp@comune.vicenza.it

CATENE VIOLENTE. Domenica 26 novembre alle 18 in Circoscrizione 6 in via Thaon di Revel 44 ci sarà lo spettacolo di teatro-forum al Centro CAPTA di Vicenza "Catene Violente" con il coinvolgimento del pubblico a cura del Gruppo Donne Cgil Vicenza. Ingresso libero. Info: segreteria@cgilvicenza.it - 0444 564844 - www.cgilvicenza.it

IN-CANTO CONTRO LA VIOLENZA. Il concerto di beneficenza "In-Canto contro la Violenza" è a sostegno di progetti in favore delle bambine indiane vittime di violenza. Il Coro Phoenix in-canto diretto dal Maestro Roberto Fioretto si esibirà domenica 26 novembre alle 16 nella chiesa di San Carlo di Villaggio del Sole. A cura dell’associazione Presenza Donna in collaborazione con Satyagraha, Phoenix in-canto, Parrocchia di San Carlo. Ingresso libero. Info: info@presdonna.it

MISURE CONTRO LA VIOLENZA INTRAFAMILIARE. Mercoledì 29 novembre alle 18 la rassegna si chiuderà in Circoscrizione 6 con l’incontro "Misure contro la violenza intrafamiliare", a cura dell’ufficio Pari Opportunità e della Consulta per le Politiche di Genere del Comune di Vicenza. Ingresso libero. Info: pariopp@comune.vicenza.it

LE MOSTRE:

UN MONDO ACCANTO. Fino a giovedì 30 novembre in Circoscrizione 6 in via Thaon di Ravel 44 dipinti ad olio su tela e disegni a china, acquerello e pastello e poesie andranno a comporre la mostra “Un mondo accanto”, autore e curatore Roberto Rossi, con il sostegno dell’Associazione Vicenza in Centro. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18. Ingresso libero. Info: sor.otrebo19@gmail.com

IN YOUR SHOES. Al Galla Caffè (piazza Castello, 2/A)nella mostra fotografica "In Your Shoes" sono protagonisti gli scatti di Linda Scuizzato che ha intervistato e fotografato le vedove residenti a Gorkha, Macchegaun e Dharmastali in Nepal e le bambine della scuola Pardada Pardadi in Uttar Pradesh, India. Si potranno ammirare fino a sabato 6 gennaio 2018, a cura di Scuizzato e dell’Associazione Women for Freedom di Marostica. Ingresso libero. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Info: www.lindascuizzato.com – www.womenforfreedom.org

INVIOLABILI. A Palazzo San Giacomo (Biblioteca civica Bertoliana) dal 25 novembre al 10 dicembre le sculture “Inviolabili” di Andrea Meneghetti mostreranno corpi femminili filiformi, smaterializzati, quasi a voler privare le donne di quella componente tangibile, troppo spesso oggetto di violenza.

LE NUOVE AFRODITI. Andrea Meneghetti è anche autore delle sculture esposte dal 25 novembre al 31 gennaio al Museo Naturalistico Archeologico. "Le Nuove Afroditi" sono sculture antiche e moderne, affiancate le une alle altre, a rappresentare un pantheon femminile nei confronti del quale, a parere dell’artista, la violenza di genere non dovrebbe avere spazio. Entrambe le esposizioni sono curate da Domenico Iaracà, referente DELOS per Latente>Diffusa. Ingresso libero. Info: andreameneghetti.altervista.com – am.bradipo@gmail.com

BASTA UN NO: VIDEO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. Per ricordare le donne vittime di violenza domenica 12 novembre al Teatro Astra è stato girato il video "Basta un NO" sviluppato da un’idea di Stefania Gaias e Daniela Rossettini. Protagonisti del video sono uomini che appartengono a sfere professionali diverse ma che hanno condiviso in questa occasione un pensiero comune che si esprime con una risposta corale: "No alla violenza". La realizzazione del video (vedi il link www.youtube.com/watch?v=YXs-OzOErIkè) stata possibile grazie alla collaborazione della La Piccionaia, che ha messo a disposizione gratuitamente il teatro, di Piero Zannelli, che ha curato le riprese e il montaggio del video, di Paola Rossi, unica voce femminile, di IdeeinArte che ne ha curato l’organizzazione, e dell’Ufficio Pari Opportunità del comune di Vicenza. Gli uomini-attori che hanno aderito a questa iniziativa sono: Evaristo Arnaldi, medico-dentista, Alberto Beltrame- imprenditore, Roberto Borillo-dj, Enrico Bressan-H dj, Giacomo Cirella-operatore dello spettacolo, Carlo Dal Bianco-architetto, Everardo Dal Maso-avvocato, Daniel Donà-barista, Mariano Doria-insegnante e musicista, Enrico Meneguzzo insegnante di scienze motorie, Pierluca Padoan-chimico, Piergiorgio Piccoli-attore e regista, Nicola Piovesan-farmacista e scrittore, Carlo Presotto-attore e regista, Marco Rabito-tecnico meteorologo, Claudio Rossi-parrucchiere, Raffaele Ruffilli-stilista, Michele Sguotti-insegnante e musicista, Roberto Turrin imprenditore QFOOD.

INFORMAZIONI: Ufficio Pari Opportunità corso Palladio 98 - 0444.222162 - pariopp@comune.vicenza.it - www.comune.vicenza.it

ELENCO MANIFESTAZIONI