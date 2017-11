Giornata Internazionale contro la Violenza alle Donne a Valdagno

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza alle Donne, la Commissione Pari Opportunità Città di Valdagno in collaborazione con il comune valdagnese propone 2 appuntamenti per riflettere sul tema della prostituzione. Si parlerà di tratta, ma anche della speranza di un riscatto e del volto degli sfruttatori.

INCONTRO CON SUOR RITA GIARETTA. Venerdì 17 novembre alle 20.30 a Palazzo Festari di Valdagno ci sarà l'incontro con Suor Rita Giaretta, fondatrice della Comunità Casa Rut a Caserta, gestita dalla Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria di Breganze. Ingresso libero.

SEX MACHINE. Sabato 25 novembre alle 21 al Teatro Super di Valdagno ci sarà lo spettacolo "Sex Machine" di Giuliana Musso. Biglietti: 10 euro intero - 5 euro ridotto.

ELENCO MANIFESTAZIONI