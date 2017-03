Giornata Ecologica: "Porta il Papà a Pulire il tuo Territorio" a Spiazzo di Grancona

In occasione della Festa del Papà (domenica 19 marzo), la Pro Valliona organizza la Giornata Ecologica sabato 18 marzo dalle 8 alle 13 a Spiazza di Grancona per tenere pulita la Val Liona con lo slogan "Porta il Papà a Pulire il tuo Territorio", invitando così figli e padri a partecipare alla manifestazione nel rispetto dell'ambiente. Il ritrovo è fissato presso la piazza del Donatore. L'evento s'inserisce nell'ambito delle iniziative per la rassegna "Amambiente Festival 2017" sulla promozione turistica-ambientale del patrimonio naturale berico. Partecipazione libera.

