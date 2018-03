Giornata ecologica a Montebello Vicentino : per lasciare un’impronta di civiltà

Al motto di “lascia anche tu un’impronta di civiltà”, il Comune di Montebello Vicentino in collaborazione con l’Associazione “C.B. Montebello” organizza la giornata ecologica



L’appuntamento, a cui tutti sono invitati a partecipare, è sabato 17 marzo, con ritrovo alle 8:30 nel Piazzale del Donatore

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi e “inviati” in alcuni punti del paese per raccogliere i rifiuti abbandonati



Alla conclusione, attorno a mezzogiorno, ci sarà un momento di ristoro nell’area della Pro Loco



L’iniziativa, oltre che dell’Associazione C.B. Montebello e della Pro Loco, gode anche del supporto del Circolo Valle dell’Agno di Legambiente e di Agno Chiampo Ambiente