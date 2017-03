"Giornata Ecologica 2017" a Sarego

Sabato 4 e domenica 5 marzo l'assessorato all'ambiente del comune di Sarego e le associazioni di categoria e di volontariato organizzano la "Giornata Ecologica 2017", a cui sono invitati tutti i cittadini sareghesi. La partenza sarà in tre punti di ritrovo in piazza Umberto I a Sarego, in piazza San Maurizio a Meledo di Sarego presso le Opere Parrocchiali e in piazzale Chiesa a Monticello di Fara di Sarego. Gli orari saranno alle 14 per sabato 4 marzo e alle 8.30 per per domenica 5 marzo con i successivi depositi all'ecocentro. I volontari dovranno presentarsi con guanti da lavoro, gilet rifrangenti e un abbigliamento adatto per la raccolta dei rifiuti. Ai partecipanti sarà offerto un ristoro a cura della Pro Loco Sarego.

ELENCO MANIFESTAZIONI