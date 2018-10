Giornata di gioco gratuita con la bambola Luvabella

La bambola interattiva diventata un vero fenomeno in USA e UK arriva in Italia e debutta al Toys Center de Le Piramidi con una speciale area gioco aperta a tutti i bambini

In occasione del lancio italiano di Luvabella, la bambola interattiva diventata un vero e proprio fenomeno in Usa e Uk, un’esperienza di gioco unica e indimenticabile attende tutti i piccoli visitatori dei Toys Center di Torri di Quartesolo:sabato 6 ottobre dalle 14.00 alle 18.00 all’interno del Toys Center tutti i bambini potranno vivere l’emozione di accudire e giocare con Luvabella aiutati da alcuni educatori in una speciale area gioco allestita ad hoc nel celebre store.

Sviluppata da un team di designer esperti di mimo e di arte burattinaia in quasi tre anni di ricerca e sviluppo, Luvabella risponde agli stimoli come una bambina “vera” e, con oltre 200 reazioni imprevedibili, movimenti naturali della testa e delle braccia edespressioni facciali altamente realistiche, è capace di creare un legame unico e una forte connessione emotiva con i bambini che se ne prendono cura. Muove gli occhi, le guance, la bocca, il nasino, ride quando le si fa il solletico sotto i piedi o sulla pancia, gioca a “bubù settete” quando le si mette una mano davanti agli occhi, si addormenta quando viene cullata e molto altro.

L’esperienza diventa ancora più realistica grazie a una speciale tecnologia che le permette di crescere: neonata i primi giorni, Luvabella, se curata con attenzione, tempo e tenerezza, sviluppa le sue capacità fino ad arrivare a quelle di una bambina di circa 2 anni. Giorno dopo giorno impara a parlare in modo sempre più preciso – arrivando a dire oltre 100 parole e frasi – a giocare, a fare i versi degli animali, a riconoscere gli oggetti inclusi nella confezione: biberon, ciuccio, cucchiaio e pecorella.

Luvabella arriva in Italia - e nei Toys Center - per il Natale 2018, dopo il successo strepitoso raccolto in USA e UK. Segnalata dal sito dell’emittente statunitense CNN nella lista dei 12 giochi più richiesti del Natale 2017 e al 1˚ posto della lista dei migliori giocattoli del Natale per il quotidiano inglese The Independent, Luvabella ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali. Tra questi: Parent's Best Toys of 2017, The National Parenting Centre Seal of Approval, The Toy Insider Holiday Gift Guide (Top Tech 12), TTPM Most Wanted (Animatronics Category), Today's Parent – Best Toys for Preschoolers 2017, Target's 2017 Top Toy List.