Giornata e Marcia della Memoria a Vicenza

Ricordare perché non accada mai più. Questo il senso della Giornata della Memoria, un evento che si celebra contemporaneamente in gran parte del mondo occidentale il 27 gennaio per commemorare le vittime dell'Olocausto.

Fino al 27 gennaio in tutte le sedi bibliotecarie cittadine sono previsti incontri e momenti di riflessione per bambini, giovani e adulti per educare a una prospettiva culturale contro i pregiudizi e per contribuire a diffondere la conoscenza della storia. Un'occasione per tutti per non dimenticare, perché, come diceva Primo Levi, “se comprendere è impossibile, conoscere è necessario".

Domenica 27, inoltre, il Comune di Vicenza patrocina la quarta edizione della Marcia della Memoria, organizzata da Arcigay Vicenza con l'adesione di numerose associazioni, tra cui il Coordinamento delle associazioni LGBT, ANPI, ISTREVI, NON DALLA GUERRA. La marcia prenderà il via alle 11 dalla stradella del Teatro Olimpico, luogo da cui gli ebrei vicentini vennero fatti partire per Auschwitz, per sfilare quindi lungo corso Palladio, contra' Santa Barbara, piazza Biade, piazza delle Erbe, piazza dei Signori, dove i partecipanti formeranno un grande triangolo, simbolo delle minoranze perseguitate. Seguiranno gli interventi dalla Loggia del Capitaniato.

Marcia per le vie del centro storico, con partenza dalla stradella del Teatro Olimpico

Ingresso: libero