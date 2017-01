"Giornata della Memoria 2017": gli eventi a Vicenza e provincia

Numerosi gli appuntamenti a Vicenza e provincia per la "Giornata della Memoria 2017" da martedì 24 a venerdì 27 gennaio tra incontri, conferenze, cinema, teatro e spettacoli. Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come commemorazione delle vittime dell'Olocausto, ovvero lo sterminio degli ebrei nei lager nazisti. È stato così designato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1° novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria. La risoluzione fu preceduta da una sessione speciale tenuta il 24 gennaio 2005, durante la quale venne celebrato il sessantesimo anniversario della liberazione degli ebrei dai campi di concentramento nazisti.

STORIA DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA: Si è stabilito di ricordare come "Giornata della Memoria" il 27 gennaio, perché proprio in quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nell'offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, la città polacca di Oświęcim. Le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazista. L'apertura dei cancelli di Auschwitz mostrò così alla popolazione mondiale non solo molti testimoni della tragedia, ma anche gli strumenti di tortura e di annientamento utilizzati in quel lager nazista. Lo sterminio antisemita e verso le altre categoria ritenute "indesiderabili" da Hitler causò circa 15 milioni di morti in pochi anni, tra cui 5-6 milioni di ebrei, di entrambi i sessi e di tutte le età.

SIGNIFICATO OLOCAUSTO E SHOAH: La parola "Olocausto" deriva dal greco ὁλόκαυστος (holòkaustos, "bruciato interamente"), a sua volta composta da ὅλος (hòlos, "tutto intero") e καίω (kàiō, "brucio"), che fu inizialmente utilizzata ad indicare la più retta forma di sacrificio prevista dal giudaismo. L’Olocausto, in quanto genocidio degli ebrei, è identificato più correttamente con il termine "Shoah" (in lingua ebraica: השואה, HaShoah, "catastrofe", "distruzione"). L'uso del termine Olocausto venne anche esteso a tutte le persone, gruppi etnici e religiosi ritenuti "indesiderabili" dalla dottrina nazista, di cui il Terzo Reich aveva previsto e perseguito il totale annientamento, poiché avvenutI nel medesimo evento storico. Oltre agli ebrei, vennero perseguiti le popolazioni delle regioni orientali europee occupate, considerate "inferiori"; i prigionieri di guerra sovietici; tutti gli oppositori politici; i vari gruppi etnici come rom, sinti, jenisch; i gruppi religiosi come testimoni di Geova e pentecostali, omosessuali, malati di mente e portatori di handicap.

Il programma degli eventi:

Martedì 24 gennaio - ore 20.45 - Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina: Incontro "Per Non Dimenticare" con Ennio Trevellin, reduce dai lager nazisti di Gusen e Mathausen e presidente dell'ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti) - Sezione di Verona

Mercoledì 25 gennaio - 20.30 - Sala Civica di Corte delle Filande a Montecchio Maggiore: Presentazione e proiezione del film "Il Figlio di Saul" (Drammatico - 2015 - Ungheria - 117' minuti) del regista ungherese László Nemes, che ha vinto il "Grand Prix Speciale" della giuria al Festival di Cannes 2015.

Mercoledì 25 gennaio - 9.30 - Teatro Astra di Vicenza: Spettacolo "La Battaglia dei Pedali", dedicato alla storia del grande ciclista Gino Bartali per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado con la drammaturgia e la regia Ketti Grunchi. Nel settembre del 2013 Bartali venne riconosciuto come "Giusto tra le Nazioni", perchè aveva salvato 800 ebrei dalla deportazione nei lager nazisti, nascondendo documenti falsi per gli ebrei nella telaio della sua bicicletta

Venerdì 27 gennaio - ore 20.30 - Baita Alpini di Castegnero: Musica e Poesie "Tacere e' proibito, parlare e' impossibile" - Serata d'atmosfera riflessiva con il giornalista Albano Mazzaretto

Venerdì 27 gennaio - 20.45 - Cinema Teatro Aurora di Sossano: Spettacolo "La Notte" con una lettura teatrale in parole e musica, tratta dal libro omonimo di Elie Wiesel (Premio Nobel per la Pace 1986).

Venerdì 27 gennaio - 20.30 - Auditorium Museo del Risorgimento e della Resistenza - Vicenza: Spettacolo "Una cena veramente straordinaria: L'amore, la vita, la morte ai tempi del ghetto" del regista sardo Senio G. B. Dattena, liberamente tratto da "Il Muro di Varsavia" di John Hersey

