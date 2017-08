"Giornata del Volo Elettrico" per aereomodelli ad Asiago

Domenica 27 agosto alle 9.30 il Club Modellistico 7 Comuni organizza la "Giornata del Volo Elettrico" al Campo Volo di Asiago in via Ceresara (di fronte al cimitero) per ammirare gli aereoplani elettrici, che sfreccieranno nei cieli dell'Altopiano, dando vita ad uno spettacolo straordinario. Sono invitati tutti gli appassionati di modellismo. L'evento terminerà verso le ore 18. Per informazioni, iscrizioni e conferme di partecipazione: 349.6202097 Federico.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Ore 9: Ritrovo al Campo Volo

Ore 9.30: Inizio voli

Ore 12.30: Pausa pranzo

Ore 14: Ripresa dei voli

Ore 18: Chiusura della giornata

