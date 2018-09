Giorgio Canali e Rossofuoco + Pyjamarama

Inaugurazione della XXIX STAGIONE CSC

Presentazione del nuovo disco in uscita ad Ottobre: “UNDICI CANZONI DI MERDA CON LA PIOGGIA DENTRO”

In apertura Pyjamarama, A seguire DJ set by Barbarella



“UNDICI CANZONI DI MERDA CON LA PIOGGIA DENTRO” è il nuovo album di inediti di GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO in uscita il 5 ottobre 2018 per La Tempesta / distr. Master Music.

Ottavo album della discografia ufficiale di Giorgio Canali e settimo con Rossofuoco, la band di cui è voce e chitarra, “Undici canzoni di merda con la pioggia dentro” arriva sette anni dopo l’uscita di “Rojo” e due anni dopo “Perle per porci”, un album atipico composto di cover.

In questo nuovo lavoro l’artista pubblica undici brani inediti, suscitati dall’atmosfera pesante della bassa padana e dalle finte arie di cambiamento di un mondo in perenne evoluzione ma costantemente regolato e governato dagli stessi principi e dalle stesse caste di sempre.



Il titolo del nuovo disco è un’autocitazione: in “Orfani dei cieli“, traccia che concludeva l’album Rojo, un verso amaro e autoironico recitava “come se avessimo bisogno di un’altra canzone di merda con la pioggia dentro”. Eccone undici, una dopo l’altra.



Giorgio Canali è uno degli ultimi romantici maledetti della scena musicale italiana: solca implacabilmente il mare magnum del nostro tempo, con un misto di timidezza, arroganza e dolcezza che è solo suo. “Undici canzoni di merda con la pioggia dentro” è un album in equilibrio perfetto tra temi personali e intimi, critica sociale e visione, attraversato da immagini fulminanti. È un disco che non assomiglia a nessuno dei precedenti, pur risultando immediatamente riconoscibile anche a un ascoltatore poco attento.



I Pyjamarama nascono nell’aprile 2014. Teo (basso e voce) e Diego (batteria), dopo lo scioglimento dei Melt (La Tempesta Dischi), decidono di dare vita ad una nuova band reclutando Pol come chitarrista (ex-Terminals, ex-Borhead.

Freschi di registrazione di sei nuovi pezzi, nell’Art Music Studio di Bassano Del Grappa, si preparano all’uscita del nuovo mini album “Grand Hotel Abisso”.



A seguire DJ set by Barbarella