"Gioco dell'Oca Migratrice" a Vicenza verso la Marcia per l'Umanità

Sabato 11 marzo alle 15 è in programma a Vicenza in piazza delle Poste il "Gioco dell'Oca Migratrice", un'iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza vicentina sul tema migrazioni e accoglienza, e per promuovere la Marcia per l'Umanità del 19 Marzo a Venezia. Il gioco dell'oca migratrice ripropone in forma ludica il percorso dei richiedenti asilo e dei rifugiati, dal paese di partenza fino al momento in cui possono dirsi liberi di vivere la loro nuova vita in autonomia e serenità. Il percorso è suddiviso in 3 parti: la prima è "Il Viaggio dal Paese di Provenienza all’Italia", seguendo sia la rotta sub-sahariana che quella balcanica. La seconda parte presenta "La Prima Accoglienza" dall’arrivo in Italia al permesso di soggiorno. L’ultima parte è "La Seconda Accoglienza" dal permesso di soggiorno alla possibilità di vivere appieno la propria vita. I temi trattati saranno molti: il traffico di esseri umani, le violenze in Libia, accordo UE-Turchia, la chiusura dei confini, le morti nel Mediterraneo, l’esame del polso per i minorenni, i grandi centri come CIE – CARA – HUB – CDI – CDA, il regolamento di Dublino, l’analfabetismo, ma anche le buone pratiche di integrazione presenti sul territorio, l’accoglienza in famiglia, l’importanza delle relazioni amicali, il lavoro, i tipi di documento. Evento promosso da InterAzione - ConversAzioni - Welcome Refugees Vicenza. Contatti: C.S. Bocciodromo di Vicenza - welcome.refugees.vicenza@gmail.com - Facebook: gruppo “InterAzione – rete cittadina per l’accoglienza” e pagina “Welcome Refugees Vicenza” - Telefono: 333.9918002 (dopo le 17 oppure sms e whatsApp).

