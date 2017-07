"Giochi Senza Frontiere 2017" a Villa Morosini di Cartigliano

Da venerdì 21 a domenica 23 uglio si terranno i "Giochi Senza Frontiere 2017" nel parco di Villa Morosini a Cartigliano. Il regolamento prevede alcune sfide sportive con squadre composte da almeno 10 giocatori, di cui almeno 3 donne. Ogni partecipante dovrà avere 18 anni già compiuti al momento dell’iscrizione. Per tutta la durata della manifestazione stand gastronomici aperti con bar e cucina a disposizione fino a tarda serata.

Tre serate di giochi stupefacenti in una cornice sbalorditiva e una piscina per placare gli spiriti bollenti con un'ottima causa per la quale partecipare: la beneficenza a "Un naso rosso per..." Onlus Ambulaclaun 2 Pagliacci Del Cuore. Ingresso libero. L'evento è organizzato dagli assessorati allo sport e alla cultura del comune di Cartigliano e dalla Pro Loco Catigliano.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 21 luglio

ore 19: Sfilata squadre

ore 19.30: Inizio giochi

Sabato 22 luglio

ore 19: Sfilata squadre

ore 19.30: Inizio giochi

Domenica 23 luglio

ore 17: Finalissima di "Giochi Senza Frontiere 2017"

INFORMAZIONI: www.facebook.com/GiochiSenzaFrontiereCartigliano/

