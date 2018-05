Giochi gonfiabili da Viridea

Per celebrare l’arrivo della bella stagione Viridea invita i più piccoli a fare festa insieme con i divertenti giochi gonfiabili, l’occasione perfetta per trascorrere qualche ora di svago all’aria aperta insieme a tutta la famiglia.



Via libera quindi a corse, salti e capriole: nell’area esterna del Viridea Garden Center arrivano i coloratissimi giochi gonfiabili, gratuitamente a disposizione di tutti i bambini.